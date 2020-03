Devrimci Genel-iş Büyükkonuk Belediyesi’nde Süresiz Greve Gitti

NAŞİT: “4 MAAŞ GERİLİĞİ OLAN ÜYELERİN HAKLARI İÇİN NE GEREKİRSE YAPILACAKTIR..BELEDİYENİN GELECEĞİ NEDİR GÖRMEK İSTİYORUZ ”

Lefkoşa, 9 Mart 20 (.): DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası Büyükkonuk Belediyesi’nde bugün süresiz greve çıktı

Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit, “ 4 maaş geriliği olan üyelerin hakları için ne gerekirse yapılacaktır. Belediyenin geleceği nedir görmek istiyoruz ” dedi.

Naşit yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan süreçleri anlattı.

“Sendikamız 2013 yılının Aralık ayında yetkili sendika olmuştur” diyen Naşit, “Asgari Ücret ve asgari ücrete yakın maaş alan ve Kıdem Tazminatı hakkı, iş güvencesi hakkı kaldırılmış olarak bulduğumuz personelin haklarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ki Uzlaştırma Kurulu yolu ile maaşları 47/2010 sayılı yasa kapsamına , kıdem tazminatı ve iş güvencesini yeniden tesis ederek Büyükkonuk Belediyesi eski Başkanı Sn. Sezai Sezen ile Toplu İş Sözleşmesi imza altına alınmıştır” dedi.

Naşit şöyle devam etti:

“Sn. Ahmet Sennaroğlu ile de 2014-2017 yıllarını kapsayan dönemlerde 47/2010 sayılı Göç Yasası dediğimiz yasa kapsamında olmayan eski personelde dahil olmak üzere yaptıkları işlere ve çalıştıkları yıllar bazında düzenlemeler yapılmıştır. Sendikamız Büyükkonuk Belediyesi gerçeklerini gözönünde bulundurarak ve yine çalışanlardan aldığı onay ile 2011 önce ve 2011 sonrası personelede 47/2010 sayılı yasa kapsamında bulunan işçi baremlerine intibak ettiğini belirtmek isterim.

2018 yılında ekonomik zorluklar baş göstermesi ile birlikte Belediye Başkanı ile görüşmeler yaşanmış ve o görüşmeler ve yine personelimizin onayı alınarak yüzde 40’lık fedakarlık içeren protokol imzalanmıştır.

Sendikamız Devrimci Genel-İş için en öncelikli hedef çalışanın refahını çalıştığı işyerinin bulunduğu ekonomik koşulları da dikkate alarak maksimum faydaya ulaşabilmektir. Büyükkonuk Belediyesinde de diğer tüm işyerlerimizde de hep bu prensibi kendimize hedef edindik. 2019 yılının ilk üç ayında gerçekleşen fedakarlık sürecinden sonra belediye yine düze çıkmamış ve bu noktada çeşitli dönemlerde personelin maaş ve diğer haklarında gecikmeler yaşanmış ve bunun sonucunda geçtiğimiz yaz aylarında 7 günlük bir grev sürecimiz daha gerçekleşmiştir.”

Belediyenin ekonomik sıkıntıya girdiği ilk günden içinde bulunulan bugüne kadar sendikanın tavrının çok net olduğunu kaydeden Naşit, sendikanın çalışandan “fedakarlık” istenen her işyerinde olduğu gibi hesapların, gelir-gider dengesinin açık bir şekilde önüne konmasını, belediyenin hesapları konusundaki iddiaların açıklığa kavuşturulması için tüm hesapların kendilerine ve/veya meclis üyelerine sunulmasını istediğini ifade etti.

Ömer Naşit, bu hesaplardan yapılacak inceleme ile belediyenin gelir-gider dengesinin kurulması için o şartlarda personelin üzerine düşen fedakarlıktan kaçınmayacağını belirttiklerini de vurguladı.

1.3 MİLYON TL BORÇ

Naşit şöyle devam etti:

“Hal böyle iken, hiçbir zaman bu taleplerimiz yerine getirilmedi. Bizlerin ötesinde aynı talepte bulunan Meclis üyeleride bu konuda tatminkar bir cevap alamadığı için bütçeye onay vermemiş durumdadır. Belediyenin şu anda Aralık, 13. Maaş, Ocak ve Şubat maaşları geriliği vardır. Bununla birlikte Toplu İş Sözleşmesinden kaynak Bayramlık, Öğrenim Yardımı vb. sosyal haklarla birlikte şu anda personele 1.3 milyon TL civarında borç bulunmaktadır. Belediye Yönetimi 2019 yılında Nisan ayından Aralık ayına kadar itibaren çalışanların sigorta ve ihtiyat sandıklarını gerçek maaşları üzerinden değil, neredeyse asgari ücret üzerinden yapılmıştır. Bu konu tespitine mukabil sendikamız hemen gerekli devlet kurumlarına şikayette bulunmuş ve bunun tespiti ile birlikte ki “teknik hata” olarak adlandırılan bu durumun aslında bilinçli bir şekilde yapıldığını da herkesin malumunda olmuştur. Bu beyanların düzeltilmesi ile birlikte Ocak ve Şubat devlet katkıları bu farklara kesilmiş ve 2 aydır Belediyeye devlet katkısı gelmemektedir. Bu iki katkıdan yapılan kesintilerle birlikte Belediyenin bankalarda bulunan borçlarının taksitleri yatırılamamış olup önümüzdeki iki aylık devlet katkısınında banka borçlarına gidecektir. Dolayısıyla Mart ve Nisan devlet katkılarından da neredeyse belediye kasasına herhangi bir giriş olamayacaktır.



Tüm bu süreç içerisinde herhangi bir yasal dayanağı olmayan ve tek taraflı olarak yapılmak istenen işten durdurma kararı sendika ile bir protokol imzalanmış ve buna mukabil durdurma gerçekleşmiş gibi göstermeye çalışmak da Başkanın sendikamız ile iletişimini koparan örneklerden biri olmuştur. Süreç bizim haklılığımızı ortaya koymuş ve zaten durmamış olan 14 arkadaşımızda bugün işlerinin başındadırlar.Bütçe geçer geçmez 540 bin tl gelecek söylemi yeni bir borçlanma talebinden başka bir şey değildir. Tıpkı 2019 Mart ayının maaşlarını ödemek için alınan 2019 13.Maaş devlet katkısının avans alınması gibi, 2020 13.maaş ödeneğinin avans olarak alınması ile 440 bin tl lik gelir ile belediyenin önümüzdeki 13.Maaş ödeneğini şimdiden kullanılması istenmektedir. Burada belediyenin bütçesi geçer geçmez alacağı tek gerçekçi rakam 100 bin tl’dir. Bu rakamda 1.3 milyon tl alacağı olan personel için devede kulak demektir. ““Kendi partililerinin bile tepki koyduğu bir durumda Sn.Başkana tavsiyemiz suçu başkasında aramaktansa kendisini sorgulamasıdır” diyen Naşit, “DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu 10 belediyede 6 CTPli 2 UBPli 2 de Bağımsız belediye başkanlarımız bulunmaktadır. Belediyelerde yaşanan genel maddi sorunlara rağmen Büyükkonuk dışında maaş geriliği olan herhangi bir belediyemiz bulunmamaktadır. Bizler yetkili sendika olarak bulunduğumuz belediyelerin başarılı olmasından ancak gurur ve onur duyarız, mutlu oluruz. Bizler için emeğin değerini savunmak ve çalışanın refahını artırmaktan başka bir siyaset yoktur.” dedi.SÜRESİZ GREV İLE İLGİLİ TOPLANTISendika olarak belediye başkanı ile son görüşme taleplerinin 20.02.2020 tarihli Belediye Başkanının yazılı cevabıyla bütçe geçmesinden sonraki döneme aktarıldığını kaydeden Naşit şöyle devam etti:“Sendikamız Belediye Personeli ile süresiz grev süreci ile ilgili 10 gün içerisinde 3üncü toplantısını yapmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda süresiz greve çıkmak isteyenlerin imza ile bu isteklerini belirtmesini, çoğunluğun vereceği karara azınlığın uyacağı buna uymayanların ise sendikanın kararına uymamış olacağı konuşulmuştur. Tüm bu konuşulanlar sonucunda bugün gelinen noktada çoğunluk arkadaş süresiz grevden yana tavır koymuş ve sendikası ile birlikte hareket edeceğini belirtmiştir. Burada sendikamızın isteği ise tüm personelin greve saygı duymasıdır.Umuyoruz ki Sn. Başkan, çalışanların sendikanın ilan ettiği greve katılmaması için uğraştığı kadar belediyenin düze çıkması adına da uğraşır ve en kısa zamanda Büyükkonuk Belediyesinin yeniden ayağa kalktığını görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.Sn. Başkan greve çıkılması halinde personelin ödenip ödenemeyeceğini hatta ödenecekse kendisininde greve çıkacağından bahsetmiştir. Öncelikle DEV-İŞ’in Büyükkonuk Belediyesi özelinde herhangi bir grev fonu olmaması sebebiyle grevde maaş ödemesi yapılamayacağını dürüstçe çalışanlarına belirtmiştir. DEV-İŞ üyelerinden topladığı aidatlarla kendini var eden bir sendikadır. Kendisininde saygı ile bahsettiği eski başkanımız Mehmet Seyis’de olmak üzere birçok saygı değer sendikacı zaman zaman DEV-İŞ’te asgari ücret ile çalışırken de sendikacılık yaptığını belirtmek isterim. Kendi kafasında nasıl bir DEV-İŞ hayal ettiğini bilmemesemde bağımsız murakıp tarafından denetlenen, her sene sendikalar mukayyidine teslim ettiğimiz, genel kurulumuzda oy birliği ile aklanan her kuruşunun hesabını yaptığımız sendika hesaplarınında seve seve kendisine gösterebileceğimizi belirtirken, 2016 Ağustos ayından beri çalışandan sendikası için kesilen check-off sistemi ile sendikaya ödenmesi gereken sendika aidatlarını gasp ettiğini ve bu konuda da yasal haklarımız için başvurduğumuzu bir kez daha kamuoyu önünde kendisine hatırlatmak isteriz.”SORUMLU DAVRANIŞDEV-İŞ olarak hep sorumlu davrandıklarını, bundan sonra da ciddiyetlerini DEV-İŞ’in ilkeleri ve sınıf sendikacılığı temelinde korumaya devam edeceklerini belirten Ömer Naşit, “Sn. Başkan, 1 saat boyunca yaptığınız sosyal medya seslenişinde kendiniz hariç herkesi hedef göstererek kendinizde yarattığınız gerginliği tüm bölgeye yaymaya çalışıyorsunuz. Büyükkonuk beldesini geren ve bölen sizin bu saldırgan tavrınızdır. “1 maaş dahi ödeyemezsem giderim” lafı size aittir. Çalışanın 4 maaş almadığı ve 2 maaşınıda alamayacağı gözüken ve tünelin ucunda ışık olamayan bir durumda sendikası ile süresiz greve çıkması kadar doğal bir durum yoktur” ifadelerini kullandı.“Belde insanının acil ve/veya cenaze gibi insani durumlarında hizmetinin aksamayacağını bildirmek isterim” diyen Naşit şöyle devam etti:“ DEV-İŞ olarak bizlerin tek istediği 4 maaş geride olan çalışanlarımızın evlerine ekmek götürmesidir. Tüm belde insanı ve kamuoyundan isteğim, bırakın 4 maaşı 1 maaşın 10 gün geciktiğinde bile alt üst olan aile bütçesi ile bu zor şartlar altında bulunan Büyükkonuk Belediyesi emekçileri ile empati yapmasıdır. Sn. Başkan lütfen belediyenin hesaplarını tüm kamuoyunun bilgisine getirin. Şeffaf bir şekilde belediyenin gelir ve gider kalemlerini açıklayın, bu yaşananların tek sebebi personelin göç yasasında ki en düşük barem tablosundan çektiği maaşlarsa eğer bizler fedakarlık yapmaya hazırız. Peki bu oluşan durumun sebebi bütçedeki sizlerin hatalı harcamalarınızla ilgili iddiaların doğru çıkması durumunda sizin bu konudaki tavrınızı kamuoyuna açıklamanızı bekliyoruz. 1976 yılından beri sınıf sendikacılığı temelinde ödemediği bedel kalmayan DEV-İŞ’in 4 maaş geriliği olan üyelerinin haklarını için ne gerekirse yapacaktır, yapmaya da devam edecektir. Sizin bize dönük olarak savurduğunuz tehditler geçmişte birçok işveren tarafından da yapılmıştır. O işverenlerin isimleri tarih olup hatırlanmazken DEV-İŞ 44 yıldır dimdik ayaktadır, ve unutulmamalıdır ki “mücadele edenler her zaman kazanamazlar ancak kazananlar her zaman mücadele edenlerdir.”(ŞEB)