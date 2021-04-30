Devrimci Komünist Birlik’ten Kuğulu Park’ta oluşturacakları kortejde buluşma çağrısı

Birlik Genel Sekreteri Yusuf Al, “işsizliğin arttığı, yoksullaşmanın derinleştiği, ekonomik kriz ve Covid salgını kıskacı arasında nefesin giderek kısıldığı koşullarda”, işçinin uluslararası mücadele günü olan 1 Mayıs’a girildiğini kaydederek, böyle bir günde, öne sürdükleri “emek sömürüsüne, ülkenin işgal ve bölünmesine, ilhak çabalarına ve faşist baskılara” karşı ses yükseltmek için bir araya gelineceğini savundu.

Al, “Kıbrıs halklarının devrimci bir mücadele ile iktidarı ele geçirmesi ve demokratik bir düzen kurulması gerektiğini, bu düzenin ise halkın örgütlü devrimci gücü ile gerçekleştirilecek Demokratik Halk Devrimi ile kurulabileceğini” iddia etti.

Ayağa kalmanın zamanının geldiğini öne süren Al, “Evlerimizde açlıkla, sokakta salgınlar, iş cinayetleri, ya da işsizlikle tehdit edilen bizlerin ihtiyacı olan sahte ‘güvenli kuleler’ değil, en büyük gücümüz olan örgütlülüğümüzdür!” ifadelerini kullandı.

Al, “ne virüsten ne de açlıktan ölmek için, geleceğe sahip çıkmak, yaşamı savunmak ve yaşamı yeniden kurmak için, işçiler ve emekçilerin kuracağı ortak komitelerde örgütlenme” çağrısı da yaptı.