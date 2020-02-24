banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114789
ALTIN
330.244
DOLAR
6.1263
STERLİN
7.9207
EURO
6.6481
Ersin Tatar
Ersin Tatar
Ersin Tatar yol ayrımında
Ersin Tatar yol ayrımında
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tolga Atakan’ın dikkatine!
Tolga Atakan’ın dikkatine!

Devrimci Genel-İş Sendikası Büyükkonuk Belediyesi’nde uyarı grevi yaptı

Devrimci Genel-İş Sendikası, mali ve yönetsel kriz yaşandığı gerekçesiyle Büyükkonuk Belediyesi’nde 3 saatlik uyarı grevi yaptı.

Devrimci Genel-İş Sendikası Büyükkonuk Belediyesi’nde uyarı grevi yaptı

Devrimci Genel-İş Sendikası, mali ve yönetsel kriz yaşandığı gerekçesiyle Büyükkonuk Belediyesi’nde 3 saatlik uyarı grevi yaptı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:52
Devrimci Genel-İş Sendikası Büyükkonuk Belediyesi’nde uyarı grevi yaptı
banner337

Devrimci Genel-İş Sendikası, mali ve yönetsel kriz yaşandığı gerekçesiyle Büyükkonuk Belediyesi’nde 3 saatlik uyarı grevi yaptı.
Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit yaptığı yazılı açıklamada, Büyükkonuk Belediyesi’nde 2018 Kasım ayında başlayan ekonomik zorluklarla ilgili sürecin bugün artık tıkanma noktasına geldiğini ileri sürdü.
Naşit, 2018 yılının sonlarında maaş ödemesinde gecikme ile başlayan süreçte personelin tümünün rızası ile 2019 yılında çalışanların yüzde 40’a denk gelen fedakarlıkta bulunduğunu belirterek, bu dönemde belediyenin hesapları şeffaf bir biçimde sendikaya sunmasının protokolde yer almasına karşın hesapların  sendikanın bilgisine getirilmediğini ifade etti.
Naşit, temmuz- ağustos aylarında yeniden mali anlamda tıkanan belediyede 7 günlük bir grev süreci sonunda 1 bayramlığın ve maaşların ödenmesi, buna ilaveten  muhasebeye personelin de güven duyacağı ortak bir ismin hesapları kontrol etme yetkisi ile getirilmesi konusnda uzlaşıya varıldığını kaydetti.
Naşit açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

banner317
“Tüm bu uzlaşı, iyi niyet, fedakarlık süreçlerini sendikamızın tükettiğini belirtmek isterim. Gelinen noktada bugün itibari ile personelin kasım, aralık, 13. maaş, ocak maaşı ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklı sosyal haklar olmak üzere m.2 milyon tl alacağı bulunmaktadır. 
Bu miktarın üzerine önümüzdeki günlerde şubat maaşı miktarı olan 270 bin tl nin ekleneceğini de belirtmek isterim. Belediye yönetimine hem personelin hem vatandaşın hem de belediye meclis üyelerinin güveni kalmamıştır. Bugün Büyükkonuk Belediyesi sadece mali anlamda değil yönetsel anlamda da ciddi bir kriz yaşamaktadır. Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi’nin karşılıklı güven olgusunu kaybetmesi hasebi ile belediye bütçesi de Belediye Meclisinden onay almamıştır. Çalışanlarımız adına sorunlarını çözecek en ufak bir ışığın ortada kalmadığını gördüğümüz bu günde 3 saatlik uyarı grevi ile artık sokaktan başka çarenin kalmadığını söylüyoruz.” 
Naşit, doğru bir yönetim ve gelir gider dengesini koruyabilen, sıkı mali bir yol haritası ile Büyükkonuk Belediyesinin yeniden ayağa kalkabilecek  potansiyeli olduğunu belirterek, “Bu noktada başta Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm tarafların bir arada bulunacağı ve tüm rakamların şeffaf bir şekilde ortaya konacağı bir masada Büyükkonuk Belediyesinin girdiği krizden çıkarmak ve tabiri caizse gemiyi yeniden yüzdürmek adına tüm paydaşları göreve çağırıyoruz.”dedi.
Naşit, kamuoyunun Büyükkonuk Belediyesini ciddi ciddi tartıştığı bu günlerde UBP-HP hükümetinin konuya kulaklarını tıkadığını ve herhangi bir girişimde bulunmadığını iddia ederek, sorunlarına duyarsız kalındığı takdirde  gerekirse süresiz greve gidebileceklerini açıkladı
 

banner335
Son Güncelleme: 24.02.2020 17:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cleveland Internatıonal Bankıng Unıt Limited'in Faaliyet İzni İptal Edildi
Cleveland Internatıonal Bankıng Unıt Limited'in Faaliyet İzni İptal Edildi
Başbakan, Ubp Genel Başkanı Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta İki Devletli Çözümü Desteklemesini İstedi
Başbakan, Ubp Genel Başkanı Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta İki Devletli Çözümü Desteklemesini İstedi
Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Hazırlıklarını Girne’de Sürdürdü
Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Hazırlıklarını Girne’de Sürdürdü
Arucad “voıces” Konuşmaları Serisi, New York’lu Sanatçı Mike Berg İle Devam Ediyor
Arucad “voıces” Konuşmaları Serisi, New York’lu Sanatçı Mike Berg İle Devam Ediyor
Ktams, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek
Ktams, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek
Ydp Genel Başkanı Arıklı Seçim Manifestosunu Açıkladı
Ydp Genel Başkanı Arıklı Seçim Manifestosunu Açıkladı
İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projelerinin Lansmanı Çarşamba Günü
İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projelerinin Lansmanı Çarşamba Günü
Değirmenlik Belediyesi Haşare Mücadelesi İçin İmzaları Attı
Değirmenlik Belediyesi Haşare Mücadelesi İçin İmzaları Attı
KAMUSEN üyelerinin on call çalışmayacağını duyurdu
KAMUSEN üyelerinin on call çalışmayacağını duyurdu
Çin açıkladı: 'Aşıyı bulduk'
Çin açıkladı: 'Aşıyı bulduk'

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim