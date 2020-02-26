banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114476
ALTIN
325.658
DOLAR
6.1564
STERLİN
7.9593
EURO
6.7035
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”
Flaş Haber
5 yıl hapse mahkûm edildi
Kapat

Devrimci Genel İş ile MEZ-KOOP toplu iş sözleşmesi imzaladı

Devrimci Genel-İş Sendikası ile Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd. (MEZ-KOOP Ltd.) arasında 2020-2021 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Devrimci Genel İş ile MEZ-KOOP toplu iş sözleşmesi imzaladı

Devrimci Genel-İş Sendikası ile Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd. (MEZ-KOOP Ltd.) arasında 2020-2021 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:14
Devrimci Genel İş ile MEZ-KOOP toplu iş sözleşmesi imzaladı
banner337

Devrimci Genel-İş Sendikası ile Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd. (MEZ-KOOP Ltd.) arasında 2020-2021 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit, imza töreninde yaptığı açıklamada, sendikanın 25 yılı aşkın bir süredir MEZ-KOOP’ta örgütlü olduğunu söyledi.

banner317
Naşit, “Sendikalı yaşam, çalışanların; üretken, huzurlu, güvenceli bir çalışma ortamında bulunması demektir, dolayısıyla özel sektördeki örgütlenmenin önündeki engellerin kalkması ve sektörel bazda toplu iş sözleşmesi düzenine geçilmesi gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Ülkede uygulanan neo-liberal politikaların bir sonucu olarak, kooperatifçiliğin ve kooperatiflerin yoğun bir baskı altına alındığı bir dönemden geçilmekte olduğunu kaydeden Naşit, “Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd.’in güçlü ve güvenilir bir yapıyla, bugün 4 şubede hizmet vermesi bizi mutlu eden bir durumdur” ifadelerini kullandı.

banner335
Son Güncelleme: 26.02.2020 15:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 Yılda 3 Bin 500 Sosyal Konut Hedefi
10 Yılda 3 Bin 500 Sosyal Konut Hedefi
Trafik Kazalarını Önleme Derneği: “trafikte Dünya Kurallarını Uygulayacak Niyet Ve Kararlılık Lazım”
Trafik Kazalarını Önleme Derneği: “trafikte Dünya Kurallarını Uygulayacak Niyet Ve Kararlılık Lazım”
Mecliste Komite Çalışmaları…ceza (değişiklik) Yasa Önerisi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Mecliste Komite Çalışmaları…ceza (değişiklik) Yasa Önerisi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın Resmi Açılış Töreni 28 Şubat’ta…
Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın Resmi Açılış Töreni 28 Şubat’ta…
Akıncı: “paylaşmayı Başaramazsak Daha Büyük Güçler Gelip Paylaşacak”
Akıncı: “paylaşmayı Başaramazsak Daha Büyük Güçler Gelip Paylaşacak”
“kaybolan Kültürümüz – Yorganlarımız” Sergisi Açıldı
“kaybolan Kültürümüz – Yorganlarımız” Sergisi Açıldı
Dikkat Kaynağından Düzeltme!!!
Dikkat Kaynağından Düzeltme!!!
Ani ölüm: 45 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 45 yaşında hayatını kaybetti
Daü Diş Hekimliği Fakülte Binası İle Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi Törenle Açılıyor
Daü Diş Hekimliği Fakülte Binası İle Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi Törenle Açılıyor
İşverenlere Sosyal Güvenlik Desteği Sağlayan Yeni Teşvik Paketi Yürürlükte
İşverenlere Sosyal Güvenlik Desteği Sağlayan Yeni Teşvik Paketi Yürürlükte

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim