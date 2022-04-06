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Devrim Barçın: Düşük maliyetli üretime yönelik ivedilikle yatırım yapılması şarttır
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Devrim Barçın: Düşük maliyetli üretime yönelik ivedilikle yatırım yapılması şarttır

CTP Milletvekili Devrim Barçın, elektrik fiyatlarına işaret ederek, düşük maliyetli üretime yönelik ivedilikle yatırım yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 09:22
Devrim Barçın: Düşük maliyetli üretime yönelik ivedilikle yatırım yapılması şarttır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

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Barçın, “Hükümet elektrik fiyatlarını, lüks tüketim de dahil Maliye olarak finanse edeceğini söyleyip artış yaptığı tarife ücretlerinde fiyat düşüşü yaptı. Sübvanse miktarının kamu maliyesine yükünün yaklaşık olarak bu yıl 1,7 milyar TL'ye dayanacağı ifade ediliyor” dedi.

Barçın, hükümetin bir an önce bu kaynağın hangi alandan finanse edileceğini, kuruma bu sübvanse ödemesinin hangi yöntemle yapılacağını halka açıklaması ve hukuki süreçleri başlatması gerektiğine dikkat çekti.

“Bunun yanında daha düşük maliyetli üretime yönelik ivedilikle yatırım yapılması şarttır” diyen Barçın, “Aksi durumda hem KIB-TEK'imiz batırılacak hem de çok daha fazla zamlar ile karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CtpKktcKIBTEKDevrim BarçınZam
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