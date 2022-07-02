banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çaldığı arabayı hurdacıya sattı!
Çaldığı arabayı hurdacıya sattı!
65 yaşında hırsızlıktan tutuklandı
65 yaşında hırsızlıktan tutuklandı
Petrol istasyonunda hırsızlık
Petrol istasyonunda hırsızlık
Ozanköy'de 12 ev soyan seri hırsız yakayı ele verdi
Ozanköy'de 12 ev soyan seri...
Hapçı hapı yuttu! Polisten uyuşturucu baskını...
Hapçı hapı yuttu! Polisten uyuşturucu...
banner405

Devlette görevden alma ve atamalar devam ediyor

02 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00
Devlette görevden alma ve atamalar devam ediyor

Üçlü kararname ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı bazı dairelerde üst kademe yöneticiliklerinde değişikliğe gidildi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü Ali Yenen görevden alınırken,  yerine Sevil Yönlüer atandı.

banner341
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürlüğüne Sezgi Çobanoğlu Ballı atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de görevden alınarak yerine  Hakan Özsaygın atandı.

Görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli olacak.

banner360
Son Güncelleme: 02.07.2022 14:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ozanköy'de 12 ev soyan seri hırsız yakayı ele verdi
Ozanköy'de 12 ev soyan seri hırsız yakayı ele verdi
Elektrik kesintisi...
Elektrik kesintisi...
ARUCAD’ın ilk mezunlarının 7 farklı mekânda 7 sergisi
ARUCAD’ın ilk mezunlarının 7 farklı mekânda 7 sergisi
Erhürman: “Asgari ücretliyi ve istihdamı korumak şart“
Erhürman: “Asgari ücretliyi ve istihdamı korumak şart“
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Tarafının 4 Başlıktan Oluşan Önerileri Sunduğunu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Tarafının 4 Başlıktan Oluşan Önerileri Sunduğunu Açıkladı
Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı: “Unutmadık Unutturmayacağız”
Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı: “Unutmadık Unutturmayacağız”
Üstel: “50 sivil hizmet, 150 muhaceret görevlisi alınacak”
Üstel: “50 sivil hizmet, 150 muhaceret görevlisi alınacak”
Tatar, Jenca’yı Kabul Etti
Tatar, Jenca’yı Kabul Etti
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu'nda feci kaza
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu'nda feci kaza
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim