Devletin zirvesi, Çatalköy’deki cinayeti görüştü

TATAR: “HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR. DEVLETİN KOLLUK GÜÇLERİ KAMU DÜZENİNİ KORUMAK VE HALKIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GÖREV BAŞINDADIR”

“DEVLETİN YETKİLİ ORGANLARI DIŞINDA YAPILAN AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMESİN”

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ, OLAYIN FAİLLERİNİ YAKALAYARAK YARGI ÖNÜNE ÇIKARMAK İÇİN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Halkımızın güvenliği her şeyin üstünde. Devletin kolluk güçleri kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak için görev başında” diyerek, halka itidal çağrısında bulundu, devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Devletin zirvesi Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırıyı görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında bugün saat 11.30’da yapılan görüşme, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’nın katılımıyla internet üzerinden gerçekleşti.

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bilgi alınan çevrim içi görüşmede, yürütülen geniş kapsamlı soruşturma hakkında istişarelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, olayın KKTC’de üzüntüye yol açtığını kaydederek tahkikatın büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğüne söyledi.

Tatar, güvenlik güçlerinin, olayın faillerini yakalayarak yargı önüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Halkın güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu, kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak adına devletin kolluk güçlerinin sorumluluk bilinciyle görev başında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka itidal çağrısında bulunarak devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dileyen Tatar, Cumhurbaşkanı olarak konunun takipçisi olacağını ifade etti. Tatar, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin, devletin emniyet güçlerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da vurguladı.