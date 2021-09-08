banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ülkede 3 farklı noktada hırsızlık
3 kişi tutuklandı
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda kaza!
Gazimağusa'da kaza!
İş yaptırıp para ödemeyen devlet!
İş yaptırıp para ödemeyen devlet!
banner376

Devletden bir hekim daha istifa etti

08 Eylül 2021 Çarşamba 21:33
Devletden bir hekim daha istifa etti

DEVLETDEN BİR HEKİM DAHA İSTİFA ETTİ

Ergün YAHAT

banner341
Op.Dr. Mustafa Balcıoğlu KBB baş ve boyun cerrahi uzmanı 10 yıldır hizmet verdiği Gazimağusa Devlet hastanesi Sağlık Bakanlığı kadrosundan istifa etmesi herkesi şok etti.

Mesleğinde başarılı olan Balcıoğlu hastanede görev yaptığı zamanlarda sıra numarası bulamayan vatandaşları bile geri çevirmeyip sağlık kontrollerini yapan ve her zaman büyük takdir toplayan Op.Dr. Mustafa Balcıoglu'nun istifa şok etkisi yarattı.

Açıklamasını sosyal medya hesabından böyle duyurdu;

Bugünden , yaklaşık 10 yıl önce dönmüştüm adaya, vatanıma. Ve o günden beridir GaziMağusa Devlet Hastanesinde çalışmaktaydım. Taki bu güne kadar. Bugün son polikliniğimi de yaptım. Artık ayrılık vakti… Bir çok emek vererek, çalıştığım ortamı değiştirmeye , daha ileriye götürmeye çabaladım. Ama buraya kadarmış. 31 Ağustos 2021 tarihi itibari ile bazı sebeplerden dolayı GaziMağusa devlet hastanesindeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Son aylarda söz verdiğim ameliyatlarımı bitirmek için çok uğraştım. Ama yinede uzun hasta listemi bitirmek mümkün olmadı. Ameliyat edemediğim hastalarımdan en mahcup duygularım ile özür diliyorum. Hastalarıma kendi kliniğimde 10:00-18:00 arası hizmet vermeye devam edeceğim. Sağlıcakla kalın.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beton mikseri bisikletliye çaptı
Beton mikseri bisikletliye çaptı
Sağlık Bakanlığı: “105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlandı”
Sağlık Bakanlığı: “105'i yerel 144 pozitif vakaya rastlandı”
Kamuda kış mesaisi 20 Eylül’de başlıyor
Kamuda kış mesaisi 20 Eylül’de başlıyor
Gıda malzemesi yüklü tır gaz taşıyan kamyonete arkadan vurdu
Gıda malzemesi yüklü tır gaz taşıyan kamyonete arkadan vurdu
Büyükelçi Başçeri ve bakan Canaltay yollarda inceleme yaptı
Büyükelçi Başçeri ve bakan Canaltay yollarda inceleme yaptı
Ataoğlu: “Halkımızdan aldığımız güven ve destekle her geçen gün daha da büyümeye devam ediyoruz”
Ataoğlu: “Halkımızdan aldığımız güven ve destekle her geçen gün daha da büyümeye devam ediyoruz”
Maliye Bakanlığı: “Taşımacılara yüzde 45 net artış önerildi”
Maliye Bakanlığı: “Taşımacılara yüzde 45 net artış önerildi”
Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu Ramadan Cemil İşletmeleri yöneticilerini kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu Ramadan Cemil İşletmeleri yöneticilerini kabul etti
Saner, UBP Parti Meclisi’ni Kurultay’la ilgili yaşananları değerlendirmek üzere toplantıya çağırdı
Saner, UBP Parti Meclisi’ni Kurultay’la ilgili yaşananları değerlendirmek üzere toplantıya çağırdı
Harmancı, “Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Projesi’ne” ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi
Harmancı, “Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Projesi’ne” ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim