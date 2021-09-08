Devletden bir hekim daha istifa etti

DEVLETDEN BİR HEKİM DAHA İSTİFA ETTİ

Ergün YAHAT

Op.Dr. Mustafa Balcıoğlu KBB baş ve boyun cerrahi uzmanı 10 yıldır hizmet verdiği Gazimağusa Devlet hastanesi Sağlık Bakanlığı kadrosundan istifa etmesi herkesi şok etti.

Mesleğinde başarılı olan Balcıoğlu hastanede görev yaptığı zamanlarda sıra numarası bulamayan vatandaşları bile geri çevirmeyip sağlık kontrollerini yapan ve her zaman büyük takdir toplayan Op.Dr. Mustafa Balcıoglu'nun istifa şok etkisi yarattı.

Açıklamasını sosyal medya hesabından böyle duyurdu;

Bugünden , yaklaşık 10 yıl önce dönmüştüm adaya, vatanıma. Ve o günden beridir GaziMağusa Devlet Hastanesinde çalışmaktaydım. Taki bu güne kadar. Bugün son polikliniğimi de yaptım. Artık ayrılık vakti… Bir çok emek vererek, çalıştığım ortamı değiştirmeye , daha ileriye götürmeye çabaladım. Ama buraya kadarmış. 31 Ağustos 2021 tarihi itibari ile bazı sebeplerden dolayı GaziMağusa devlet hastanesindeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Son aylarda söz verdiğim ameliyatlarımı bitirmek için çok uğraştım. Ama yinede uzun hasta listemi bitirmek mümkün olmadı. Ameliyat edemediğim hastalarımdan en mahcup duygularım ile özür diliyorum. Hastalarıma kendi kliniğimde 10:00-18:00 arası hizmet vermeye devam edeceğim. Sağlıcakla kalın.