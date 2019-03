Devlet Ve Hükümet Yetkilileri Down Sendromlu Gençlerin Misafiriydi

ERHÜRMAN: “NELER BAŞARABİLECEKLERİNİ, BU İŞLERDE NE KADAR EHİL OLDUKLARINI BİZE GÖSTERDİLER”

BAŞÇERİ: “ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NIN ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN BİREYLER İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI TAKDİRLE İZLİYORUZ”

ÇELER: “BUGÜNKÜ ETKİNLİK KURULUŞLARA ÖRNEK OLABİLECEK PİLOT BİR ÇALIŞMA”

“SADECE DOWN SENDROMLULARIN DEĞİL ENGELLİ BİREYLERİN ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞABİLMELERİNİ SAĞLAMAK, BUNU TEŞVİK ETMEK EN BÜYÜK PROJELERİMİZDEN BİRİ”

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Devlet ve hükümet yetkilileri bugün Down sendromlu gençlerin misafiri oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Little Italy işbirliğinde “Bir kromozom farkla öndeyiz” sloganıyla Little Italy’de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ve kabine üyelerinin de katıldığı etkinliğin ana temasını “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” oluşturdu.

Lefkoşa’daki Little Italy restoranı bugün 14.30-18. 00 saatleri arasında Down sendromlu gençlere emanet edildi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, “Bugünkü etkinlik kuruluşlara örnek olabilecek pilot bir çalışma. Sadece Down sendromluların değil engelli bireylerin özel sektörde çalışabilmelerini sağlamak, bunu teşvik etmek en büyük projelerimizden biridir” dedi.

GENÇLERDEN BAZILARI MUTFAKTA, BAZILARI SERVİSTE BAZILARI DA KASADAYDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Güneşköy, Girne, Gazimağusa18 yaş üstü engelli ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören gençlerden bazıları mutfakta, bazıları kasada, bazıları da serviste görev aldı. Gençler, şefler eşliğinde hazırladıkları pizzaları kendileri servis etti, müşterilerle tek tek ilgilendi.

KABİNEYE VE BÜYÜKELÇİYE PİZZA SERVİSİ

Etkinliğin öğleden sonraki bölümüne Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, misafirleri kapıda karşıladı. Gençler, servisleri devlet ve hükümet yetkilileri için açtı, onlar için pizza yaptı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte gençler konuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Down sendromlu gençlerin kabine üyeleriyle diyalogları tebessüme, zaman zaman kahkahaya neden oldu.

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler günle ilgili açıklama yaptı.

ERHÜRMAN

Erhürman, “Güzel bir etkinlik. Bakanlar Kurulu olarak buradayız. Son derece sevgi dolu bu gençlerle birlikte olmak bize de pozitif enerjiyle donattı” dedi.

Erhürman, bu etkinlikte Down sendromlu gençlerin neler başarabileceğini, bu işlerde ne kadar ehil olduklarını gösterdiğini belirterek, doğru uygulamaların ve yönlendirmenin önemime işaret etti.

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in kendisini bu etkinliğe davet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini belirten Başçeri, “Bu kardeşlerimizin farkındayız…Yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle bakanlık ile Little Italy’nin bir proje geliştirdiğini söyledi.

Çeler, “18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinde bulunan gençlerimiz eğitimlidir. Özellikle serviste hizmet verebilecek durumdadırlar. Bu bireylerin topluma kazandırılmaları, hem kazanç sağlamaları hem de sosyal güvenlik çatısı altına girebilmeleri için bakanlık olarak çalışmamız var. Bugünkü etkinlik kuruluşlara örnek olabilecek pilot bir çalışmaydı” dedi.

Göreve geldiği günden beridir Down sendromlu gençlerle bir araya geldiğini, gençlerin iş taleplerini dile getirdiğini kaydeden Çeler, “Bu bizim için bir başlangıçtır. Sadece Down sendromlularla ilgili değil, engelli bireylerin, özellikle sektör sektörde çalışabilmelerini sağlamak, bunun teşvik vermek en büyük projelerimizden biri” dedi.

Çeler, engelliler konusunda toplumsal duyarlılığı geliştirmek çalıştıklarını da vurgulayarak, en renkli çoraplarını da farkındalık yürüyüşü için giydiğini kaydetti.

Haber: Rahme Çiftçioğlu

Fotoğraf: Erol Uysal