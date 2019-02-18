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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Kasaplık Hayvan Satışı Yapacak

 

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Kasaplık Hayvan Satışı Yapacak

 

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Kasaplık Hayvan Satışı Yapacak

 


Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 5 baş tosun, 30 baş kuzu ve 35 baş keçi kapalı zarf yöntemiyle, canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, kasaplık satışına sunulan keçilerin Ercan Çiftliği, tosunların ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebileceği belirtildi.

Tekliflerin en geç perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Açıklamada, tekliflerin KDV’siz olması gerektiği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle ödeme kabul edileceği, ihaleyi kazananların en geç 1 Mart Cuma’ya kadar hayvanları almak zorunluluğu bulunduğu belirtildi.

Kasaplık satışına sunulan keçilerin Ercan Çiftliği, tosunların ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebileceği, tekliflerin en geç 21 Şubat, 2019 Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

Bu arada Devlet Üretme Çiftlikleri’nde her yaşta damızlık büyükbaş satışlarının devam ettiği belirtildi. Damızlık büyükbaş için başvuruların Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliğinde kabul edileceği kaydedildi.
Açıklamada, 20 baş gebe inek ve 15 baş gebe düvenin kaldığı; gebeliklerin ise 3 ile 8 ay arasında olduğu ifade edildi.

(ID/FEZ)

 

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