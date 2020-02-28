banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105769
ALTIN
326.341
DOLAR
6.2271
STERLİN
8.0053
EURO
6.8395
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Devlet Tiyartoları Bugünkü Oyununu İptal Etti

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Woyzeck oyununun bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimi, İdlib’deki saldırıda 33 Türk askerinin şehit olması ve bu sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangında meydana gelen can kayıpları nedeniyle iptal edildi.

Devlet Tiyartoları Bugünkü Oyununu İptal Etti

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Woyzeck oyununun bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimi, İdlib’deki saldırıda 33 Türk askerinin şehit olması ve bu sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangında meydana gelen can kayıpları nedeniyle iptal edildi.

28 Şubat 2020 Cuma 14:09
Devlet Tiyartoları Bugünkü Oyununu İptal Etti
banner337

Lefkoşa, 28 Şubat 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Woyzeck oyununun bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimi, İdlib’deki saldırıda 33 Türk askerinin şehit olması ve bu sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangında meydana gelen can kayıpları nedeniyle iptal edildi.
Konuyla ilgili Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Tüm milletimizin ve Türkiye’mizin başı sağ olsun” denildi.

banner317
(DOĞ/SEL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Erdoğan, Oktay Ve Akar’a Taziye Mesajı Gönderdi
Tatar, Erdoğan, Oktay Ve Akar’a Taziye Mesajı Gönderdi
Gıda analiz sonuçları...
Gıda analiz sonuçları...
Sağlık Bakanı Pilli: “Çok büyük bir facia önlendi”
Sağlık Bakanı Pilli: “Çok büyük bir facia önlendi”
Tkp Yeni Güçler Başkanı Çakıcı :”türkiye Halkına Başsağlığı Ve Metanet Diliyoruz”
Tkp Yeni Güçler Başkanı Çakıcı :”türkiye Halkına Başsağlığı Ve Metanet Diliyoruz”
Baf Türk Birliği’nden Taziye Mesajı…
Baf Türk Birliği’nden Taziye Mesajı…
Fizyoterapistler Birliği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki  yangınla İlgili Mesaj Yayımladı
Fizyoterapistler Birliği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki  yangınla İlgili Mesaj Yayımladı
Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı…
Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı…
Büyükbaş hayvan düşük zararı olarak 129 bin 600 TL tazminat ödendi
Büyükbaş hayvan düşük zararı olarak 129 bin 600 TL tazminat ödendi
Gündemde Değişiklik!!!
Gündemde Değişiklik!!!
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim