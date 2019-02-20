Devlet Piyangosu Büyük İkramiyesi Teslim Edildi



Lefkoşa, 20 Şubat 2019 (.): Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Sinem Siperci adına esi Ahmet Siperci, ödülü bugün Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.



Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 18 Şubat çekilişinde büyük ikramiye 38770 numaralı bilete isabet etmişti.



Bir sonraki çekilişin 28 Şubat’ta yapılacağı belirtilen açıklamada, büyük ikramiyenin 300 bin TL olacağı kaydedildi.



(ID/ÖK)