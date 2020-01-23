Devlet ve KIB-TEK arasında mahsuplaşma yapıldı

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Devlet ile Kıb-Tek arasında yıllardır süre gelen, uzun yıllardır konuşulan, kamuoyuna da yansıyan ancak sonuçlandırılamayan borç alacak sorunu Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde, KIB-TEK’le yapılan çalışmalar neticesinde çözümlendi” denildi.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kıb-Tek ile bugün yapılan 133 milyon 770 bin 140.89 TL tutarındaki mahsuplaşma ile devlet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında yıllardır süregelen ve basına farklı şekillerde aktarılan borç alacak sorununun Maliye Bakanlığı’nın önderlinde KIB-TEK’le yapılan çalışmalar neticesinde sonuçlandığını belirtti.
Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Devlet ile Kıb-Tek arasında yıllardır süre gelen, uzun yıllardır konuşulan, kamuoyuna da yansıyan ancak sonuçlandırılamayan borç alacak sorunu Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde, KIB-TEK’le yapılan çalışmalar neticesinde çözümlendi” denildi.