Türk-Sen’den yeni asgari ücrete tepki.. “Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), dün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile belirlenen yeni asgari ücrete tepki göstererek, "altı aylık hayat pahalılığı bile asgari ücrete uygulanmadı" dedi.
Bıçaklı, Türk-Sen olarak, “hayat pahalılığının bile verilmediği ve açlık sınırının altında kalan” yeni asgari ücreti kabul etmediklerini, yasal haklarını kullanarak, yazılı itirazlarını yapacaklarını belirtti.