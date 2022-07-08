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“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”
Türk-Sen’den yeni asgari ücrete tepki
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“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”

08 Temmuz 2022 Cuma 10:45
“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”

Türk-Sen’den yeni asgari ücrete tepki.. “Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), dün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile belirlenen yeni asgari ücrete tepki göstererek, "altı aylık hayat pahalılığı bile asgari ücrete uygulanmadı" dedi.

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Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklamasında, “40 bin TL maaş alan bakan ve milletvekillerinin maaşlarına yüzde 56.76 hayat pahalılığı zammı uygulanırken, altı bin TL maaş alanlara kendi aldıkları artışı bile mehel görmeyen bir zihniyeti, emekçiler hiçbir zaman unutmamalı ve günü geldiğinde bunun hesabını sormalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, Türk-Sen olarak, “hayat pahalılığının bile verilmediği ve açlık sınırının altında kalan” yeni asgari ücreti kabul etmediklerini, yasal haklarını kullanarak, yazılı itirazlarını yapacaklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 08.07.2022 12:16
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