Devlet Üretme Çiftlikleri,kasaplık hayvan satışı yapıyor

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü kasaplık hayvan satışı duyurusu yaptı.

Duyuruda 40 baş oğlak, 10 baş tosun ile Çömlekçi Çiftliği’ndeki inek ve düvelerin kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacağı bildirildi.

Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı ifade edildi.

Kasaplık satışına sunulan inek ve düveler Çömlekçi Çiftliğinde görülebilir. Tekliflerin en geç 5Eylül, 2019 perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran(MARGO) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

İhaleyi kazananların en geç 13 Eylül Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu kaydedilen duyuruda bu tarihe kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.

DAMIZLIK İÇİN BAŞVURULAR

Bu arada Damızlık inek ve/veya düve almak isteyen büyükbaş hayvan üreticilerinin 2 Eylül’e kadar Çömlekçi Çiftliği’ne başvurması gerekiyor.



