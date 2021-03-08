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Devlet Üretme Çiftlikleri'nden kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, 50 baş kuzu ve 5 baş koçun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

08 Mart 2021 Pazartesi 15:15
Devlet Üretme Çiftlikleri'nden kasaplık hayvan satışı
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Tekliflerin en geç 18 Mart Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği ve geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

Daireden yapılan duyuruda, taban fiyatların kuzu 36 TL/kg ve koç için 18 TL/kg olarak belirlendiği belirtilerek, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ifade edildi.

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Duyuruda, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtildi.

İhaleyi kazananlar en geç 26 Mart Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olacak, 26 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.
             
Kasaplık satışına sunulan kuzu ve koçların Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde görülebileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 08.03.2021 15:18
Anahtar Kelimeler:
Devlet Üretme ÇiftlikleriKasaplık Hayvan Satışı
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