banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İş dünyası tefecilere teslim!
İş dünyası tefecilere teslim!
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi kandırmış !
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi...
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi atlatılabiliyor muymuş?
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi...
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
banner376

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi teklif kabul edecek

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi,  Şht Teğmen Doğuş Uran (Margo) Çiftliğinde bulunan, 380 dönüm içerisindeki yaklaşık  4 bin adet farklı büyüklüklerdeki zeytin ağaçlarının budanarak, aşılanabilir duruma getirilmesi amaçlı, teklif kabul edileceğini duyurdu.  

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:00
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi teklif kabul edecek
banner337
banner391

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ilgilenenlerin tekliflerini,  26 Şubat  saat 11.00’e kadar Şht Teğmen Doğuş Uran (Margo) Çiftliği’nde bulunan teklif kutusuna atabilecekleri kaydedildi.  
Teklifler için belirlenen kriterler şöyle: 
“Tüm arazi Kuzey Parseli, Güney Doğu Parseli ve Güney Batı Parseli olmak üzere 3 parsele bölünmüştür. Teklif vermek isteyenler her parsel için ayrı ayrı teklif verecektir. Teklif verenler içerisinde İdarenin de uygun görmesi kaydı ile en yüksek teklifi attıkları sadece bir parselde ihale kazanma hakları olacaktır. Ancak yeteri teklif gelmemesi durumunda, birden fazla parselde de ihale kazanma hakkına sahip olunabilinecektir.
Teklif vereceklerin 22 Şubat 2021 ve 24 Şubat 2021 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde araziyi yerinde görmeleri mecburidir. Aksi takdirde, arazi incelemesi yapmayanlar teklif veremeyecektir.
Teklifler ster üzerinden verilecektir.
Teklif atacaklar, budama işleri konusunda izinli olduklarını gösteren resmi bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. 
Teklif atacaklar, budama konusunda deneyimli olduklarını gösteren bir referans belgesi sunmak zorundadır.
İhaleyi kazanan firma veya kişi, idareye sözleşmeyi imzalayacağı gün 3 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak 20.000,00 (yirmi bin) TL’lik banka teminat mektubu verecektir. 
İhaleyi kazanan firma veya kişi, idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzaladıktan sonra işbaşı yapacaktır. 
Tüm zeytin ağaçları en geç 20 iş günü içerisinde, DÜÇ’nin belirlediği uzman kişi veya kişilerin gösterdiği şekilde ve nezaretinde, aşılanabilir duruma getirilecek şekilde budanacaktır. Aksi takdirde, ağaçlara zarar verilmesi durumunda, budamayı yapan İdareyi tazmin etmekle mükellef olacaktır.

banner341
Budamacı sözleşme konusu ağaçları, sözleşmede belirtilen zamanda budamalı ve ağaçlara gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacaktır. 
Tüm arazi içerisindeki yabancı çalılar ve istenmeyen ağaçlar uygun bir şekilde temizlenecektir.
Budama sonrası kesilen dalların istenmeyen kısımları, sökülen yabancı çalılar ve kesilen istenmeyen ağaçların çöpleri, uygun bir şekilde imha edilecek veya araziden kaldırılacaktır.
Kesilen ve istiflenen odunlar Orman Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Devlet Üretme Çiftliklerinin sağlayacağı uzman kişi nezaretinde yüklenecek ve ölçülüp tartıldıktan sonra araziden ayrılmasına izin verilecek, tüm bu işlemler devletin mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
Kesim ilgili memurların gözetiminde yapılacaktır.
İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Doğal afetlerden dolayı oluşabilecek olumsuzluklardan ve/veya zararlardan İdare sorumlu olmayacaktır.
İdarenin belirlediği kurallara uyulmaması halinde sözleşme tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.”

 

banner360
Son Güncelleme: 15.02.2021 15:38
Anahtar Kelimeler:
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi, dijital dünyanın yeni konumuna hizmet etmek için mi çıkarıldı?
Pandemi, dijital dünyanın yeni konumuna hizmet etmek için mi çıkarıldı?
Bengihan : “Cezaevine virüsün girmesi demek, 850’ye yakın insanın tehlikeye girmesi demektir”
Bengihan : “Cezaevine virüsün girmesi demek, 850’ye yakın insanın tehlikeye girmesi demektir”
Kış kendini gösterecek
Kış kendini gösterecek
Büyükyılmaz kapanma kararını değerlendirdi
Büyükyılmaz kapanma kararını değerlendirdi
Tüketiciler Derneği fahiş fiyatlar ve haksızlıkların derneğe bildirilmesini istedi
Tüketiciler Derneği fahiş fiyatlar ve haksızlıkların derneğe bildirilmesini istedi
Bakan Amcaoğlu eğitimle ilgili merak edilenleri yanıtladı
Bakan Amcaoğlu eğitimle ilgili merak edilenleri yanıtladı
Olgun Amcaoğlu: “İstanbul’dan KKTC’ye ek iki tarifeli sefer eklenecek”
Olgun Amcaoğlu: “İstanbul’dan KKTC’ye ek iki tarifeli sefer eklenecek”
Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulları Toplantısı yapıldı
Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulları Toplantısı yapıldı
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği’nden açıklama
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği’nden açıklama
Başbakanlık Covid-19 vakalarının mesleki analizini yaptırdı
Başbakanlık Covid-19 vakalarının mesleki analizini yaptırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim