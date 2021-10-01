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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nden duyuru

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı ile ilgili duyuru yaptı. 

01 Ekim 2021 Cuma 14:45
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'nden duyuru

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kasaplık 50 baş oğlak, kasaplık 10 baş teke ve kasaplık 50 baş keçi kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satışa sunulacak. Taban fiyatı oğlak için 36 TL/Kg, teke ve keçiler için 18 TL/Kg olarak belirlendi. 
Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, İdare’nin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı kaydedilen açıklamada, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı kaydedildi.
Kasaplık satışına sunulan oğlak, teke ve keçiler Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilecek. 

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Tekliflerin en geç 8 Ekim Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılması gerekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak. 
İhaleyi kazananların en geç 22 Ekim Cuma tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu, bu tarihte mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 17:53
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