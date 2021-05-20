banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Çözüm ama zihniyet de bu !
Çözüm ama zihniyet de bu...
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Gençlere ne verdiniz ki devleti korusunlar!
Gençlere ne verdiniz ki devleti...
banner376

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü kasaplık hayvan satışı yapacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:45
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü kasaplık hayvan satışı yapacak
banner337

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kasaplık satışına sunulan kuzular ve koyunların Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde görülebileceği belirtilerek, tekliflerin en geç 28 Mayıs Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

Geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade edilen açıklamada, 50 baş kasaplık kuzu ve 10 baş kasaplık koyunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı belirtildi.

banner341
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taban fiyatlarımız kuzu 36 TL/kg ve koyun için 18 TL/kg olarak belirlenmiştir. Teklifler KDV’siz olarak verilecektir. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. Ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır. İhaleyi kazananlar en geç 4 Haziran Cuma 2021 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 4 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.”

banner360
Son Güncelleme: 20.05.2021 13:57
Anahtar Kelimeler:
DüçKasaplık Hayvan Satışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vedia Barut Salı günü anılacak
Vedia Barut Salı günü anılacak
Evren: “İnanç turizmi Şeyh Nazım Dergahı'na gelmek isteyenleri kapsıyor”
Evren: “İnanç turizmi Şeyh Nazım Dergahı'na gelmek isteyenleri kapsıyor”
Yarın 21 Mayıs Dünya Süt Günü…
Yarın 21 Mayıs Dünya Süt Günü…
5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi
Yarkıner: "Trafik kazalarında resmi kurumların ciddi ihmalleri var"
Yarkıner: "Trafik kazalarında resmi kurumların ciddi ihmalleri var"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlerle biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlerle biraraya geldi
Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği yönetim kurulu belirlendi
Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği yönetim kurulu belirlendi
Özyiğit Lillie’le görüştü
Özyiğit Lillie’le görüştü
“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları fotoğraf yarışması”nın sergisi 12 Haziran’da
“Çocuk gözüyle Kıbrıs’ın sokak oyunları fotoğraf yarışması”nın sergisi 12 Haziran’da
Kadriye Yardımcı hayatını kaybetti
Kadriye Yardımcı hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim