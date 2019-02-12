Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101646
ALTIN
222.070
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7953
EURO
5.9559
Avcu 4 yıl hapis yatacak
AVCU 4 YIL HAPİS YATACAK
Meteoroloji Dairesi’nden yağış uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN YAĞIŞ UYARISI
Pazartesine kadar sağanak bekleniyor
PAZARTESİNE KADAR SAĞANAK BEKLENİYOR
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet üzerinden satmaya çalıştı
Sirkat ettiği malzemelerden birini internet...
banner282
Flaş Haber
Avcu 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Devlet Üretme Çiftlikleri 30 baş inek, 10 baş tosun ve 50 baş körpe kuzu satacak

Devlet Üretme Çiftlikleri 30 baş inek, 10 baş tosun ve 50 baş körpe kuzu satacak

12 Şubat 2019 Salı 12:34
Devlet Üretme Çiftlikleri 30 baş inek, 10 baş tosun ve 50 baş körpe kuzu satacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü,  30 baş inek, 10 baş tosun ve 50 baş körpe kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.
 
Devlet Üretme Dairesi Çiftlikleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kasaplık satışına sunulan ineklerin  Çömlekçi Çiftliğinde, tosun ve kuzuların ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (Margo) Çiftliğinde görülebileceği kaydedildi.

Tekliflerin en geç 14 Şubat Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

“Teklifler KDV’siz olarak verilecek ve İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değil. Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak. İhaleyi kazananlar en geç 22 Şubat Cuma tarihine kadar hayvanları almak zorundadır.22 Şubat,  Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecek.”

 

Son Güncelleme: 12.02.2019 18:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Şubat 2019 Perşembe Gündemi
14 Şubat 2019 Perşembe Gündemi
Lefkoşa-Girne anayolundaki kazada bir araç banketteki arabaya çarptı: 1 yaralı
Lefkoşa-Girne anayolundaki kazada bir araç banketteki arabaya çarptı: 1 yaralı
Tatar, KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e dava açıyor
Tatar, KTÖS Genel Sekreteri Elcil’e dava açıyor
Erhürman’dan Ankara’da seferberlik çağrısı
Erhürman’dan Ankara’da seferberlik çağrısı
Abonelerin Dikkatine! Kaynağından Düzeltme... İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “kıbrıs Türk Kültür Festivali Bu İsim İle Tek Olmalı Ve Konsey Çatısı Altında Düzenlenmeli”
Abonelerin Dikkatine! Kaynağından Düzeltme... İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi: “kıbrıs Türk Kültür Festivali Bu İsim İle Tek Olmalı Ve Konsey Çatısı Altında Düzenlenmeli”
Özersay, Mavroyannis’le görüştü
Özersay, Mavroyannis’le görüştü
KTHY davası 26 Şubat’a ertelendi
KTHY davası 26 Şubat’a ertelendi
Akıncı: ''Rum liderliğinin yalpalamaları çözümün önündeki en ciddi engel“
Akıncı: ''Rum liderliğinin yalpalamaları çözümün önündeki en ciddi engel“
Yarın elektrik kesintisi ar
Yarın elektrik kesintisi ar
Dw: Fransa Doğu Akdeniz’e Yerleşiyor
Dw: Fransa Doğu Akdeniz’e Yerleşiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim