Devlet Tiyatroları’nın “Woyzeck” Oyunu, Oyunculardan Birinin Yaşadığı Sağlık Sorunları Nedeniyle İptal Edildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen “Woyzeck” oyununun bu akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 20.00’de gerçekleştirilecek gösteriminin iptal edildiği bildirildi.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamada, iptal nedeninin oyunculardan birininyaşadığı sağlık sorununun devam etmesi olduğu belirtildi.