Devlet seyrediyor ev kiraları %100 artmaya devam ediyor

DEVLET SEYREDİYOR EV KİRALARI %100 ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

Ülkemizde son zamanlarda hızla artan ev kiraları özellikle dar gelirli vatandaşlara zor günler yaratmaya devam ediyor.Kira sahipleri ise bu anormal artış konusunda denetimsizlikten şikayet ediyor,ev sahiplerinin hayat pahalılığını bahane ettiğini idda ettiler. İşte sosyal medyaya yansıyan paylaşımdan bir tanesi Denetimin Şart Olduğu Bir Dönemden Geçiyoruz… Ev Sahiplerinin Amansız Ve Acımasız Kira Zam’ları Hepimizin Belini Bükmüş Durumda… Her Yıl %100 Artışlarla Kiracıları Zor Durumda Bırakılması Ve Yönetimin Buna Seyirci Kalması Vatandaşları Canından Bezdirmiş Durumdadır…Cünkü ben güne %100 zamla uyandım ve bu benim canımı çok yaktı.