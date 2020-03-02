Devlet Piyangosu’nun 300 bin TL’lik büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Girne bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı bildirildi.
Son Güncelleme: 02.03.2020 13:12
Devlet Piyangosu’nun 28 Şubat tarihli çekilişinde isabet eden 300 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi.
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Girne bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı bildirildi.