Devlet Piyangosu’nun 300 bin TL’lik büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi



Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Girne bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı bildirildi.



İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.