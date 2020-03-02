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Devlet Piyangosu’nun 300 bin TL’lik büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 28 Şubat tarihli çekilişinde  isabet eden 300 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi.

Devlet Piyangosu’nun 300 bin TL’lik büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 28 Şubat tarihli çekilişinde  isabet eden 300 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:00
Devlet Piyangosu’nun 300 bin TL’lik büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi
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Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Girne bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı bildirildi.

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İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. 

 

Son Güncelleme: 02.03.2020 13:12
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Devlet Piyangosu’nun 300 Bin TL’lik Büyük IkramiyesiKKTC Devlet Piyangosu
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