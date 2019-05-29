banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87677
ALTIN
248.164
DOLAR
6.0044
STERLİN
7.5956
EURO
6.6971
Gazimağusa’da eroin
GAZİMAĞUSA’DA EROİN
Çatalköy’de hile ile hırsızlık
ÇATALKÖY’DE HİLE İLE HIRSIZLIK
Otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalanan üç genç tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Başıbüyük kenevir yetiştirdi
BAŞIBÜYÜK KENEVİR YETİŞTİRDİ
banner307

Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiye “75872” numaralı bilete isabet etti

Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiye “75872” numaralı bilete isabet etti

29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:02
Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiye “75872” numaralı bilete isabet etti

Devlet Piyangosu 600 Bin TL’lik büyük ikramiyesi “75872” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, dün akşam gerçekleştirilen çekilişte, büyük ikramiye Güzelyurt Bayisi Zülfiye Atasay’ın sattığı bilete çıktı.

banner317
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi Şeker Bayramı haftası dolayısıyla 8 Haziran yerine 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyesi ise 300 Bin TL olacak çekiliş biletleri bugün satışa sunulacak.

Açıklamada, vatandaşlara, Piyangolar Birimi’nin resmi sitesinden biletlerini kontrol etmeden atmamaları uyarısı da yapıldı.

Tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesinden piyangolar.gov.ct.tr ulaşabilecek.

Son Güncelleme: 29.05.2019 10:39
Anahtar Kelimeler:
KKTC Devlet Piyangosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “türkülerle Bahar” Konseri Verdi
Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “türkülerle Bahar” Konseri Verdi
Lefkoşa’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Lefkoşa’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Aygün Spor Kulübü Bilardocuları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti
Aygün Spor Kulübü Bilardocuları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu Ziyaret Etti
Ltb Başkanı Harmancı, Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nde Yer Alacak Konuk Ekipleri Kabul Etti
Ltb Başkanı Harmancı, Yaz Sevinci Çocuk Festivali’nde Yer Alacak Konuk Ekipleri Kabul Etti
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “öncelikli Hedef Süt Politikasının Geliştirilmesi”
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: “öncelikli Hedef Süt Politikasının Geliştirilmesi”
Uluçay, festivale gelen konuk ekiplerin temsilcilerini kabul etti
Uluçay, festivale gelen konuk ekiplerin temsilcilerini kabul etti
Ktös 9 Eylül İlkokulu’nda Eylem Yaptı...
Ktös 9 Eylül İlkokulu’nda Eylem Yaptı...
Canaltay: “UBP benim ailem”
Canaltay: “UBP benim ailem”
Töre Azerbaycanlı Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki Diaspora Merkezi Temsilcilerini kabul etti
Töre Azerbaycanlı Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki Diaspora Merkezi Temsilcilerini kabul etti
Sucuoğlu Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri İle Görüştü
Sucuoğlu Makine Mühendisleri Odası Yetkilileri İle Görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim