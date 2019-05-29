Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiye “75872” numaralı bilete isabet etti

Devlet Piyangosu 600 Bin TL’lik büyük ikramiyesi “75872” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, dün akşam gerçekleştirilen çekilişte, büyük ikramiye Güzelyurt Bayisi Zülfiye Atasay’ın sattığı bilete çıktı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi Şeker Bayramı haftası dolayısıyla 8 Haziran yerine 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyesi ise 300 Bin TL olacak çekiliş biletleri bugün satışa sunulacak.

Açıklamada, vatandaşlara, Piyangolar Birimi’nin resmi sitesinden biletlerini kontrol etmeden atmamaları uyarısı da yapıldı.

Tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesinden piyangolar.gov.ct.tr ulaşabilecek.