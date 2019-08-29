Devlet Piyangosu’nda 600 Bin TL devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi, 600 bin TL’lik büyük ikramiyenin satılmayan 47869 numaralı bilete isabet ettiğinden devrettiğini açıkladı.

Birimden yapılan yazılı açıklamada, büyük ikramiyenin ise 900 Bin TL olacağı bir sonraki çekiliş 8 Eylül’de yapılacağı ve büyük ikramiye çıkana kadar çekilişe devam edileceği belirtildi.

20 TL’den satılacak biletlerin yarın itibarıyla satışa sunulacağı kaydedildi.



