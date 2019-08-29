Devlet Piyangosu’nda 600 Bin TL devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi, 600 bin TL’lik büyük ikramiyenin satılmayan 47869 numaralı bilete isabet ettiğinden devrettiğini açıkladı.
20 TL’den satılacak biletlerin yarın itibarıyla satışa sunulacağı kaydedildi.
Bir sonraki çekiliş 8 Eylül’de yapılacak ve büyük ikramiye çıkana kadar çekilişe devam edilecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi, 600 bin TL’lik büyük ikramiyenin satılmayan 47869 numaralı bilete isabet ettiğinden devrettiğini açıkladı.
20 TL’den satılacak biletlerin yarın itibarıyla satışa sunulacağı kaydedildi.