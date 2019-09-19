Devlet Piyangosunda 300 bin TL’lik büyük ikramiye devretti

Devlet Piyangosu’nun 18 Eylül çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 66616 numaralı satılmayan bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 18 Eylül Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleştirildi..Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Biletler, fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunulacak.

