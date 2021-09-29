Devlet Piyangosu dün akşam çekildi

Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 350 bin TL’lik büyük ikramiye 22126 numaralı satılmayan bilete isabet etti.
Devlet Piyangosu’nun 8 Ekim’de yapılacak bir sonraki çekilişinde büyük ikramiye 700 Bin TL olarak belirlendi.
29 Eylül 2021 Çarşamba 09:45
Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 350 bin TL’lik büyük ikramiye 22126 numaralı satılmayan bilete isabet etti.
Son Güncelleme: 29.09.2021 10:06