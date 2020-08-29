Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişinde, 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 50482 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu devretti
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişinde, 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 50482 numaralı bilete isabet ederek devretti.
29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:39
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül tarihinde, çıkana kadar gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunuluyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.