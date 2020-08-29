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Devlet Piyangosu devretti

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişinde, 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 50482 numaralı bilete  isabet ederek devretti.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:39
Devlet Piyangosu devretti
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Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül tarihinde, çıkana kadar gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunuluyor.

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Son Güncelleme: 29.08.2020 10:58
Anahtar Kelimeler:
Kktc Devlet Piyangosu 28 Ağustos 2020
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