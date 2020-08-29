Devlet Piyangosu devretti

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül tarihinde, çıkana kadar gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunuluyor.