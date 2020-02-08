Devlet Piyangosu çekildi

18 Şubat çekilişi çıkana kadar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Şubat 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 32096 numaralı bilete isabet ederek devretti Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek ve çekiliş çıkana kadar devam edecektir. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak 10 Şubat (Pazartesi) itibarıyla satışa sunulacaktır.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.