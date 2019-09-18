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Devlet Piyangosu çekildi…

Devlet Piyangosu çekildi…

18 Eylül 2019 Çarşamba 22:07
Devlet Piyangosu çekildi…

18 Eylül çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 66616 numaralı bilete  isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 19 Eylül 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

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Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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