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Devlet Piyangosu çekildi!

Devlet Piyangosu çekildi!

18 Ağustos 2019 Pazar 23:06
Devlet Piyangosu çekildi!

18 Ağustos çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ağustos 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 40148 numaralı bilete  isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 600 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri 19 Ağustos 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

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Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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