Devlet Piyangosu 20 Temmuz Özel Çekilişinde Şanslı Numara 17463

Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam yapıldı; 1 milyon TL’lik büyük ikramiye “17463” numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre 20 Temmuz Özel Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi, Lefkoşa bayisi İbrahim Özgür tarafından satılan "17463" numaralı bilet kazandı.

-Sıradaki çekiliş çıkana kadar

Devlet Piyango’sunun bundan sonraki 8 Ağustos çekilişinin çıkana kadar yapılacağı, ikramiyenin 500 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 40 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri yarından (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.

- piyangolar.gov.ct.tr

Açıklamada, “Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” denilerek Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesinin “piyangolar.gov.ct.tr” olduğu hatırlatıldı.