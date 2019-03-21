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Devlet Opera ve Balesi sanatsal çalışmalarına fiilen başladı

Devlet Opera ve Balesi sanatsal çalışmalarına fiilen başladı

21 Mart 2019 Perşembe 12:22
Devlet Opera ve Balesi sanatsal çalışmalarına fiilen başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi uhdesinde oluşturulmaya başlanan Devlet Opera ve Balesi’nin, kuruluş çalışmalarının yasal boyutu sürdürülürken, sanatsal çalışmaları fiilen başladı. 

Sanatsal çalışmalar, Kültür Dairesi Müdürlüğü'nün inisiyatifiyle, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kültür hizmet binalarından olan Devlet Senfoni ve Orkestrası’nın Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan binasında yürütülüyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sanatseverlerin opera ve bale sanatından yoksun kalmaması ve bu sanat dallarının öğrencilere tanıtılıp sevdirilmesi amacıyla eğitim ve konserlerden oluşacak bir dizi etkinlik programlandı. 

“HER YERDE OPERA” ETKİNLİĞİ İLK OLARAK ERENKÖY LİSESİ’NDE…

Eğitim etkinlikleri kapsamında Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile birlikte opera sanatçıları Sermin Dikmen Töre ve Tuğrul Enver Töre ile Piyanist Narden Sonel dün ilk olarak Erenköy Lisesi’ni ziyaret ederek “Her Yerde Opera” etkinliğini gerçekleştirdi.

Öğrencilerle opera sanatçılarının buluşturulduğu, opera ve çok sesli müzik kültürünün tanıtıldığı etkinlikte öğrencilerle opera hakkında bir söyleşi yapılarak, insan sesi renkleri tanıtıldı ve örnekler seslendirildi. 

Erenköy Lisesi öğrencilerinin ilgiyle izledikleri sunumun ardından Soprano Sermin Dikmen Töre ve Bariton Tuğrul Enver Töre dünya operalarından ve Türkiye’den eserler seslendirdikten sonra Kamran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” isimli eserini hep birlikte seslendirdi.  

Hamzaoğulları, ilk olarak Erenköy Lisesi “Kültür Sanat Haftası” kapsamında gerçekleştirdikleri “Her Yerde Opera” etkinliğini iki haftada bir belirlenecek okullara taşıyacaklarını belirtti. 

KONSERLER…

Kurulma aşamasında olan KKTC Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının bir sonraki etkinliği, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun “mART fest” Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Kültür Dairesi ile iş birliğinde 25 Mart tarihinde gerçekleştirilecek, “Ezgilerle Yolculuk” isimli konser olacak. 

Piyanist Narden Sonel’in eşlik edeceği konserde Soprano Sermin Dikmen Töre ve Bariton Tuğrul Enver Töre solist olarak yer alacaklar. Provaları devam etmekte olan konserde, piyano ve şan için düzenlemeleri bulunan tanınmış şiir ve halk ezgilerinden seçme eserler seslendirilecek. 


 

Son Güncelleme: 21.03.2019 15:27
Anahtar Kelimeler:
Kktc Devlet Opera Ve Balesi
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