Devlet oduna %35 zam yaptı

Kış aylarında vatandaşların ısınmak için en çok kullandığı oduna hükümet bu pandemi döneminde zam yaptı.

Orman Dairesi odun satış merkezlerinde yılbaşı öncesi 50 TL el arabası satılan şömünelik ve sobalık odunun el arabası yılbaşı sonrası 70 TL'ye çıkması vatandaşların tepkilerine neden oldu. Zeytin ve harup odunun arabası ise 70TL'den 90 TL'ye çıktı. Bir el arabası odun şömünelerde 3-4 gün gittiğini söyleyen vatandaşlar pandemi dolayısı ile zor günler geçirdiklerini devletin ısınmalarına bile el attığını söylediler.