Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz

Devlet hazinesinin ve halkın malının Hükümetler tarafından rant kapısı haline

getirilmediği gün geçmiyor.

Başbakan Ünal Üstel Hükümeti seçim yasaklarının başlamasından hemen önce

orman arazilerinin imara açılmasına onay veren Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir

peşkeş zemini yarattı.

YANGINDAN MAL KAÇIRIRMIŞ GİBİ

Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile seçim yasaklarının başlamasından kısa bir süre

önce Bakanlar kurulundan geçirilen karar adeta yangından mal kaçırır cinsten.

Orman arazilerinin imara açılması için de emsal olan karar ile ilgili çevreciler endişeli.

Orman arazilerinin statüsünün jet hızıyla değiştirilip imara açılması ve skandal kararın

seçim yasaklarının başlamasından hemen öncesinde çıkarılması ise soru işaretlerini

çoğaltmakta.

İKİNCİ JET VAKASI

Başbakan Ünal Üstel ile ilgili jet skandalı raporu hala açıklanmazken ve gizemini

korurken 200 dönümlük denize sıfır orman arazisinin jet kararla ile imara açılması

kararı benzer bir ikinci skandala aday.

100 milyon pound’un üzerinde değer biçilen arazinin kimler için imara açıldığı ise

merak konusu.

YİYİN EFENDİLER YİYİN

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun

önerisi ve Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile imara açılan 100 milyon pound

değerindeki 200 dönüm arazinin kimlere kiralanmak üzere orman statüsünden

çıkarıldığı sorusu karşısında yetkililer sağır sultanı oynuyor.

HÜKÜMETTE KRİZE SEBEP OLDU

Ünal Üstel kabinesi içerisindeki bazı Bakanların da alınan karardan rahatsızlık

duydukları ancak Başbakan Ünal Üstel’in baskısı ile karara imza attıkları öğrenilirken

skandal kararın koalisyon Hükümeti içerisinde yeni bir kriz doğurduğu da siyasi

kulislerde konuşulmakta.

KAYNAK: ADALET KIBRIS