Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz

Devlet hazinesinin ve halkın malının Hükümetler tarafından rant kapısı haline
getirilmediği gün geçmiyor.
Başbakan Ünal Üstel Hükümeti seçim yasaklarının başlamasından hemen önce
orman arazilerinin imara açılmasına onay veren Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir
peşkeş zemini yarattı.
YANGINDAN MAL KAÇIRIRMIŞ GİBİ
Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile seçim yasaklarının başlamasından kısa bir süre
önce Bakanlar kurulundan geçirilen karar adeta yangından mal kaçırır cinsten.
Orman arazilerinin imara açılması için de emsal olan karar ile ilgili çevreciler endişeli.
Orman arazilerinin statüsünün jet hızıyla değiştirilip imara açılması ve skandal kararın
seçim yasaklarının başlamasından hemen öncesinde çıkarılması ise soru işaretlerini
çoğaltmakta.
İKİNCİ JET VAKASI
Başbakan Ünal Üstel ile ilgili jet skandalı raporu hala açıklanmazken ve gizemini
korurken 200 dönümlük denize sıfır orman arazisinin jet kararla ile imara açılması
kararı benzer bir ikinci skandala aday.
100 milyon pound’un üzerinde değer biçilen arazinin kimler için imara açıldığı ise
merak konusu.
YİYİN EFENDİLER YİYİN
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun
önerisi ve Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile imara açılan 100 milyon pound
değerindeki 200 dönüm arazinin kimlere kiralanmak üzere orman statüsünden
çıkarıldığı sorusu karşısında yetkililer sağır sultanı oynuyor.
HÜKÜMETTE KRİZE SEBEP OLDU
Ünal Üstel kabinesi içerisindeki bazı Bakanların da alınan karardan rahatsızlık
duydukları ancak Başbakan Ünal Üstel’in baskısı ile karara imza attıkları öğrenilirken
skandal kararın koalisyon Hükümeti içerisinde yeni bir kriz doğurduğu da siyasi
kulislerde konuşulmakta.
KAYNAK: ADALET KIBRIS