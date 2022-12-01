banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz
Ahbap Çavuşlara Soruyoruz
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
banner405

Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz

01 Aralık 2022 Perşembe 13:29
Devlet Malı Deniz Yemeyen Domuz

Devlet hazinesinin ve halkın malının Hükümetler tarafından rant kapısı haline
getirilmediği gün geçmiyor.
Başbakan Ünal Üstel Hükümeti seçim yasaklarının başlamasından hemen önce
orman arazilerinin imara açılmasına onay veren Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir
peşkeş zemini yarattı.
YANGINDAN MAL KAÇIRIRMIŞ GİBİ
Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile seçim yasaklarının başlamasından kısa bir süre
önce Bakanlar kurulundan geçirilen karar adeta yangından mal kaçırır cinsten.
Orman arazilerinin imara açılması için de emsal olan karar ile ilgili çevreciler endişeli.
Orman arazilerinin statüsünün jet hızıyla değiştirilip imara açılması ve skandal kararın
seçim yasaklarının başlamasından hemen öncesinde çıkarılması ise soru işaretlerini
çoğaltmakta.
İKİNCİ JET VAKASI
Başbakan Ünal Üstel ile ilgili jet skandalı raporu hala açıklanmazken ve gizemini
korurken 200 dönümlük denize sıfır orman arazisinin jet kararla ile imara açılması
kararı benzer bir ikinci skandala aday.
100 milyon pound’un üzerinde değer biçilen arazinin kimler için imara açıldığı ise
merak konusu.
YİYİN EFENDİLER YİYİN
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun
önerisi ve Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile imara açılan 100 milyon pound
değerindeki 200 dönüm arazinin kimlere kiralanmak üzere orman statüsünden
çıkarıldığı sorusu karşısında yetkililer sağır sultanı oynuyor.
HÜKÜMETTE KRİZE SEBEP OLDU
Ünal Üstel kabinesi içerisindeki bazı Bakanların da alınan karardan rahatsızlık
duydukları ancak Başbakan Ünal Üstel’in baskısı ile karara imza attıkları öğrenilirken
skandal kararın koalisyon Hükümeti içerisinde yeni bir kriz doğurduğu da siyasi
kulislerde konuşulmakta.

KAYNAK: ADALET KIBRIS

banner360
Son Güncelleme: 01.12.2022 13:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe
Duygusal İttifak ; Ünal – Fikri Kolkola Geleceğe
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Peşkeş Sırası Orman Arazilerinde
Ahbap Çavuşlara Soruyoruz
Ahbap Çavuşlara Soruyoruz
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
Haftalık covid-19 vaka sayısı açıklandı!
Ünal Üstel: Sebze ve meyvelerdeki fiyat artışını önlemek için komite kuruldu
Ünal Üstel: Sebze ve meyvelerdeki fiyat artışını önlemek için komite kuruldu
Laboratuvar skandalı: 55 bin Covid-19 vakasına yol açtı
Laboratuvar skandalı: 55 bin Covid-19 vakasına yol açtı
Rumlar Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin yaptı
Rumlar Apostolos Andreas Manastırı’nda ayin yaptı
Elif Lort cinayeti: Sanık 35 yıl hapis cezası aldı!
Elif Lort cinayeti: Sanık 35 yıl hapis cezası aldı!
Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (01 Aralık 2022)
Güney Kıbrıs’taki kuş gribi vakalarıyla ilgili endişeye gerek olmadığı açıklandı
Güney Kıbrıs’taki kuş gribi vakalarıyla ilgili endişeye gerek olmadığı açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim