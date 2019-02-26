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Devlet hastanesinden yoğun bakımda hayatını kaybeden Hacıveli ile ilgili açıklama

Devlet hastanesinden yoğun bakımda hayatını kaybeden Hacıveli ile ilgili açıklama

26 Şubat 2019 Salı 08:19
Devlet hastanesinden yoğun bakımda hayatını kaybeden Hacıveli ile ilgili açıklama

 “MORBİDOBEZ OLAN HASTANIN MUAYENE VE TETKİK SONUÇLARI KÖTÜYDÜ…”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, acil servise başvurduktan sonra alındığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden 54 yaşındaki Yakup Hacıveli’nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Başhekimlik açıklamasında, Hacıveli’nin 17 Şubat’ta nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle acil servise başvurduğu kaydedildi. 

Hastanın morbidobez olduğunun belirtildiği açıklamada  “Muayene ve tetkik sonuçları kötü olan hasta yoğun bakıma alındı. Genel durumu daha da kötüleşince solunum destek ünitesine bağlanan hasta tüm çabalara karşın 21 Şubat tarihinde hayatını kaybetti” denildi.

Başhekimlik, hayatını kaybeden Hacıveli’ye rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Son Güncelleme: 26.02.2019 12:19
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