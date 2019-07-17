Devlet baba sahip çıktı…

Ailesi deniz faciasında yok olan Barış Katırcı bundan böyle devletin kanatları altında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ailesi denizde boğulduğu için öksüz kalan Barış Katırcı’nın bakım ve eğitiminin devlet tarafından karşılanması kararı alındığını söyledi.

Özersay, Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi kanalıyla bahse konu çocuğun hem eğitimi, hem de bakımı ile ilgili olarak devletin sorumluluk üstleneceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nda yapılan bir değerlendirme sonucu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na, yakıt bedellerinden kaynaklanan 6 kuruşluk bir zam önerisi yapıldığını ifade eden Özersay, Bakanlar Kurulu olarak bu fiyat artışını elektrik fiyatlarına yansıtmama kararı da aldıklarını aktardı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ailesi denizde boğulduğu için öksüz kalan Barış Katırcı’nın bakım ve eğitiminin devlet tarafından karşılanması kararı alındığını söyledi.

Özersay, Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi kanalıyla bahse konu çocuğun hem eğitimi, hem de bakımı ile ilgili olarak devletin sorumluluk üstleneceğini vurguladı.

Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık 4 saat süren bugünkü toplantısı sona erdi.

KATIRCI İÇİN KATKI

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Kudret Özersay, geçtiğimiz günlerde denizde yaşanan kaza sonucunda yitirilen aile fertleri ertesinde öksüz kalan Barış Katırcı için Bakanlar Kurulu’nda bir değerlendirme yapıldığını söyledi.

Gerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, gerekse Sosyal Hizmetler Dairesi kanalıyla bahse konu çocuğun hem eğitimi, hem de bakımı ile ilgili olarak devletin sorumluluk üstleneceğini ifade eden Bakan Özersay, Eğitim Bakanlığı’nın Katırcı’nın üniversite hayatının sonuna kadar eğitim sürecindeki tüm ihtiyaçlarını, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de hayatını idame ettirmesi bağlamındaki ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli çalışmayı yapması konusunda görevlendirildiğini kaydetti.

ÖKSÜZ KALAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ GENEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ KARARIRI ÜRETİLDİ

Öksüz kalan Katırcı için, devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceği çalışmanın başlatıldığını vurgulayan Özersay, bunun dışında daha genel olarak da anne ve babasını kaybeden ve öksüz kalan çocuklarla ilgili ülkedeki mevzuatın yetersiz olması nedeniyle genel mevzuat değişikliği kararının üretildiğini aktardı.

Bakan Özersay, anne ve babanın hayattan ayrılması ertesinde, çocukların gerek maaşı ve gerekse diğer haklarından yararlanmasını mümkün kılacak bir mevzuat değişikliğine gidilmesi için Maliye Bakanlığı’nın bir çalışma yapması yönünde genel bir karar alındığını söyledi.

ELEKTRİK FİYATLARINA ARTIŞ YANSITMAMA..

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nda yapılan bir değerlendirme sonucu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na, yakıt bedellerinden kaynaklanan 6 kuruşluk bir zam önerisi yapıldığını ifade eden Özersay, Bakanlar Kurulu olarak bu fiyat artışını elektrik fiyatlarına yansıtmama kararı aldıklarını aktardı.

GÜZELYURT BÖLGESİNDEKİ SULAMA BİRLİKLERİNİN ELEKTRİK KURUMU’NA OLAN BORÇLARI

Bakanlar Kurulu’nda ele alınan bir diğer konunun ise, özellikle Güzelyurt bölgesindeki sulama birliklerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan borçları olduğunu aktaran Bakan Özersay, geçmişte oluşan ve biriken borçların ödenmemesi sebebiyle, elektriklerin kesilmesi ertesinde, özellikle sulama birliklerinin tarımsal alanlarda üretimi durdurmalarına neden olan sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

Bu sorunun nasıl aşılabileceğine ilişkin bugün genel bir değerlendireme yapılığına işaret eden Bakan Özersay, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ve sulama birliklerinden gelecek temsilcilerin bir toplantı yaparak, geçmişte oluşan elektrik borçlarının yeniden yapılandırılması ve nasıl ödeneceğini ele almasına karar verildiğini söyledi.

Konun önemine işaret eden Özersay, birkaç kez Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun elektrikleri kestiğini ve üretimin durduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Maalesef geçmişte bu anlamda sorumluluklarını yerine getirmeyenler ve görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri olmuştur. Yapacağımız çalışma sonucunda biz hükümet olarak elektriği kullananların bu faturaları ödemelerine rağmen kuruma gerekli ödemeyi kimin yapmadığı, bunun sorumluluğunun kimde olduğu ile ilgili bir de çalışma başlatma kararı aldık.

Geçen süre zarfında üretimi yapan ve elektriği kullananlar ödeme yapmış olmalarına rağmen kuruma ödemenin yapılmadığına dair örnekler vardır. Buna ilişkin de araştırma yapılması yönünde bir karar üretilmiştir.”

BORCUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE SIKINTININ NASIL AŞILABİLECEĞİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YAPILACAK

Bunun, kullanılan elektrik bedelinin devlet tarafından ödeneceği anlamında bir ifade olmadığını vurgulayan Bakan Kudret Özersay, “Elektrik borcunun yeniden yapılandırılması ve bu konuda sıkıntının nasıl aşılabileceğine ilişkin bir çalışma yapılacaktır. Ama Maliye Bakanlığı ve hükümet bugüne kadar kullanılan ve neredeyse 15 milyona varan elektrik borcunu üstleniyor diye bir şey söz konusu değildir” dedi.

KIYI EMNİYETİ VE KURTARMA ŞİRKETİNDE İŞSİZ KALAN 11 GENÇ YENİ GEMİDE 1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN GÖREV YAPACAK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, daha önce kıyı emniyetinde görev yapan nitelikli 11 gencin işini yitirmesi konusunda da bugünkü Bakanlar Kurulu’nda bir karar üretildiğine işaret ederek, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi bünyesinde yeni bir geminin göreve başlayacağı yeni bir dönem meydana geldiğini kaydetti.

TC’nin bu bağlamda katkı yapacak gemiyi KKTC’ye hibe edeceğini söyleyen Bakan Özersay, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi bünyesinde bu yeni gemide görev yapmak üzere işini kaybeden 11 gencin 1 Ağustos tarihinden başlamak üzere eski işlerine geri dönmelerinin mümkün kılınacağını belirtti.

Bakan Özersay, burada yeni bir istihdam yapılmadığını, daha önce işini koşullar nedeniyle yitiren kişilere, yeni durumdan dolayı işlerine yeniden dönme imkanı tanınması olduğunu kaydetti.

ANKARA’YA 3 YENİ ASKERİ ATAŞE GÖREVLENDİRİLDİ

Geçen süre zarfında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde görev süreleri dolan, Ankara’daki askeri ataşelerin yerine 3 yeni askeri ataşenin görevlendirildiğini aktaran Özersay, bugünkü Bakanlar Kurulu’nda ayrıca bazı yabancıların taşınmaz mal alımı ile ilgili konularda da bir takım kararlar üretildiğine dikkat çekti.

MUHACERET YASASINDAKİ EKSİKLİERİ GİDERECEK TASLAK ÇALIŞMASI…

Ülkeye giriş ve çıkış bağlamında son derece önemli olan Muhaceret Tüzüğü’ne ilişkin bir taslak üzerinde de Bakanlar Kurulu’nun bir çalışma yaptığına işaret eden Bakan Kudret Özersay, ülkeye yabancıların girişi, ülkede kalışı ve ülkeden ayrılışına ilişkin koşulları, şartları düzenleyen tüzüğün detaylandırılarak, yasadaki eksiklikleri giderecek yeni bir taslak çalışması yapıldığını anlattı.

Bunun ülkeye giriş çıkış koşullarına ilişkin olarak polisin de görevini çok daha net bir şekilde yapmasını kolaylaştıracak, mevzuatı netleştiren ilave bir düzenleme olacağını ifade eden Özersay, “Umarım önümüzdeki hafta buna ilişkin daha fazla detay verebileceğim” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın, özellikle üniversitelere ilişkin, Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında Bakanlar Kurulu’nda bazı bilgilendirmelerde bulunduğunu aktaran Bakan Özersay, önümüzdeki günlerde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Türkiye’den YÖK yetkilileri ile bazı temaslarda bulunacağını anlattı.

“EMEKLİLİĞİNE AZ BİR SÜRE KALMIŞ İSİMLERİN ATANMASI KONUSUNA HÜKÜMET OLARAK SICAK BAKMIYORUZ”

Atamalar hakkındaki bir soru üzerine Bakan Özersay, bazı kurumların yönetim kurulları ile ilgili bazı atamaların yapılmaya devam ettiğini, bugün Toprak Ürünleri ile başka bazı kurumlara ilişkin atamaların yapıldığını söyledi.

Özersay şöyle devam etti:

“Özellikle vurgulamak istediğim bir husus var. Hükümetin emekliliğine az bir süre kalmış isimlerin atanması konusuna sıcak bakmadığını vurgulamak isterim. Sadece sıcak bakmamak değil, koalisyon müzakereleri sırasında emekliliğine az bir süre kala, 18 aydan daha az süre kalması durumunda üst kademe yöneticisi atamama yönünde bir genel uzlaşı vardı aramızda. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde de bu konuda hassasiyet göstereceğimizi, emekliliğine az bir zaman kalmış kişilerin çok istisnai, çok özel bir durum olmadığı sürece müsteşar müdür mevkilerine atanmayacağı, bu yönde koalisyonda uzlaşı olduğunu vurgulamak isterim. ”