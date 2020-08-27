Dev-iş, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Salamis Kamp Alanındaki Yapılaşmayla İlgili Girişimine Destek Belirtti

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Salamis kamp alanındaki yapılaşmanın yasal süreç içerisine alınması yönündeki girişimini önemseyip desteklediklerini duyurdu.
(ÖZ/GÜL)
Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Salamis kamp alanındaki yapılaşmanın yasal süreç içerisine alınması yönündeki girişimini önemseyip desteklediklerini duyurdu.
Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Salamis kamp alanındaki yapılaşmanın yasal süreç içerisine alınması yönündeki girişimini önemseyip desteklediklerini duyurdu.
(ÖZ/GÜL)