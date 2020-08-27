Dev-iş, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Salamis Kamp Alanındaki Yapılaşmayla İlgili Girişimine Destek Belirtti

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 : Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Salamis kamp alanındaki yapılaşmanın yasal süreç içerisine alınması yönündeki girişimini önemseyip desteklediklerini duyurdu.

Aşam yazılı açıklamasında, Salamis’teki kamp alanının KKTC’deki çarpık yapılaşmanın en simgesel örneği olduğunu kaydetti ve “Yıllardır çözülemeyen bir sorun haline gelen ve son bir buçuk yıldır ise hiçbir yasal dayanağı olmayan karavan alanının dünyadaki standartlara kavuşturulması ve kamusal bir alanın doğru şekilde yönetilmesi en büyük talebimizdir” dedi.

(ÖZ/GÜL)