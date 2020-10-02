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Dev-iş, Dsf’nin Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF) kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

02 Ekim 2020 Cuma 17:25
Dev-iş, Dsf’nin Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
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Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF) kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Aşam, Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF) Kıbrıs'taki üye örgütleri, PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN olarak, dünyanın dört bir yanındaki emekçilerle seslerini birleştirerek mücadeleci selamlarını gönderdiklerini söyledi. 

Aşam, savaşların ve sömürünün olmayacağı barış içerisinde bir dünya için, daha iyi bir gelecek için emek mücadelesinin, dayanışmanın ve DSF sınıf hareketinin güçlendirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Aşam, Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF) kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, DSF’nin 3 Ekim 1945'te kuruluşundan bugüne 75 yıl geçtiğine işaret etti.

Aşam, emperyalist müdahalelere karşı, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması, ülkenin yeniden birleşmesi için mücadelede, DSF’nin istikrarlı ve elle tutulur destek ve dayanışmasını yıllar boyunca yaşadıklarını söyledi. 

Bu vesileyle, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde ülkenin yeniden birleşmesi için mücadeleye devam etme konusundaki ortak taahhütlerini yineleyen Aşam, “Birleşmiş Milletler kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı, vasilerin ve hamilerin olmayacağı, askerlerden arındırılmış, bağımsız bir devlet için mücadeleye devam etme konusundaki ortak taahhüdümüzü yineliyoruz” dedi.

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Bugün dünyanın dört bir yanında işçi sınıfı, kapitalist sömürünün yol açtığı işsizlik, yoksulluk, göç ve toplumsal eşitsizliklerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Aşam, aynı zamanda hâkim çevrelerin emekçilerin sırtına yüklemeye çalıştıkları pandeminin negatif sonuçlarıyla da karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Aşam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ölüm ve yıkım saçan yüzbinlerce insanı yerlerinden yurtlarından edip, göç etmek zorunda bırakan emperyalist savaşlar, pandeminin yol açtığı koşullara rağmen devam ediyor.

Doğal kaynakların ve çevrenin pervasızca kullanılması, ekolojik yıkımlara yol açarak insanlığın geleceğini ve refahını tehdit ediyor.

Bugünkü koşullar, neoliberalizmin saldırısına karşı direnen, küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerde farklı bir felsefeyi savunan uluslararası sınıfsal sendikal güç olarak DSF’nin sesinin güçlendirilmesini gerektiriyor.

Sınıfsal sendikal hareket olarak, görevimiz, DSF’nin 75 yıllık zengin tarihine layık olacak şekilde, yeni talepler ve yeni vizyonlarla bu yolda ilerlemeye devam etmektir.”

(TUĞ/HA)

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