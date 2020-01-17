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Dev-iş Başkanı Aşam, Kktc Gerçeğinde Bilimsel Verilerle, Olması Gereken Asgari Ücret Tutarını Açıkladıklarını Kaydetti

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Sendikal Platform olarak yaşanılan KKTC gerçeğinde bilimsel verilerle, olması gereken asgari ücret tutarını açıkladıklarını kaydetti.

Dev-iş Başkanı Aşam, Kktc Gerçeğinde Bilimsel Verilerle, Olması Gereken Asgari Ücret Tutarını Açıkladıklarını Kaydetti

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Sendikal Platform olarak yaşanılan KKTC gerçeğinde bilimsel verilerle, olması gereken asgari ücret tutarını açıkladıklarını kaydetti.

17 Ocak 2020 Cuma 16:31
Dev-iş Başkanı Aşam, Kktc Gerçeğinde Bilimsel Verilerle, Olması Gereken Asgari Ücret Tutarını Açıkladıklarını Kaydetti

Lefkoşa, 17 Ocak 02 : Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Sendikal Platform olarak yaşanılan KKTC gerçeğinde bilimsel verilerle, olması gereken asgari ücret tutarını açıkladıklarını kaydetti.
 
Başkan Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada, Hesaplama Kurulunda fiilen sorumluluk alıp çalışan ekipte, DEV-İŞ Başkanı olarak yer aldığını  hatırlattı.

Hesaplama Kurulunda görev almasının temel amacını; yıllardır Saptama Komisyonu’nda yaşanan at pazarlığını deşifre edip, yaratılan sömürü düzeninin altını çizerek, objektif ve bilimsel olarak sorunun analizini yapmak olduğunu kaydeden Aşam, toplanan tüm verileri ve kriterleri kamuoyu ile paylaşıp, muhataplarını tartışmaya çağırma sebeplerinin bu olduğunu vurguladı.

Aşam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Açıklamamızdan sonra, tüm paydaşlar derin bir sessizliğe büründü. Çıkan sonucu, bilimselliğini, kriter ve verilerini yok sayarak aynı at pazarlığını sürdürüyorlar. Hatta Sayın Çalışma Bakanı hem çalışanlara hem de işverenlere sürpriz yapma vaadi vererek mavi boncuk dağıtıyor.

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Tüm bunlar yaşanırken, bir gazeteci arkadaşımız, icra ettiği meslek gereği, bu anlamdaki toplumsal sorumluluğunu unutup, işveren refleksi gösteriyor. Bizleri yalnızca isteyen olarak niteleyerek, kendi çalışanlarımıza bu miktarları ödemeye çağırıyor. Bu miktarların gerçekçi olmadığını iddia ederek, aslında bizleri otokontrole davet ediyor.  Ama bir şeyi gözden kaçırıyor. Sonucun bu kadar yüksek çıkmış olmasının nedenlerini sorgulamak yerine, yalnızca sonuca odaklanıp, kimse bu miktarı ödeyemez refleksi içine giriyor.

Bakış açısı yalnızca sonuç ve rakam üstünden olduğu için rakamlarla da örnek vermek istediğini kaydeden Aşam şunları kaydetti:.

“ Hane halkı çalışan sayısı 1,1’den 2’ye, gıdaya harcanan oran ise %20,5’ten %30’a çıkarıldığı durumda, net 8 bin 829,29TL olarak hesapladığımız olması gereken asgari ücret 3.318,34TL’ye düşmüş olacaktır. Tartışılması gereken esas konu aslında bu verilerin ve diğer verilerin nasıl dönüştürüleceği olmalıdır. 

 Bizler sınıfsal mücadeleyi benimsemiş DEV-İŞ ailesi olarak, sanayi devriminden itibaren, üretilen artı değerin sermaye ile adil paylaşım mücadelesinin hep var olacağının bilinciyle ama emek sermaye çelişkisinde ortaklaşılan tek noktanın ise üretim olduğunun farkında olan bir sendikayız. 

Sınıf mücadelesinde kimse bize işimizi öğretmesin,  gölge etmesin yeter.”
(HUR/YIL)

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