Dev-iş: “Tutuklama, demokrasi ayıbı”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), terör örgütü propagandası yaptığı ve evinde yasaklı kitap bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bengül Gargınsu’nun tutuklanmasını demokrasi ayıbı olarak değerlendirdi.

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek, konuyla ilgili açıklamasında, “Demokratik hukuk devleti olduğu iddia edilen bu düzende kitap bulundurmak ne zamandan beri suç unsuru oluyor?” diye sordu.

Felek, KKTC Anayasası’nın 24. maddesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin düşüncenin ve görüş alma özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğunu vurguladığına işaret etti.

Hasan Felek, şöyle devam etti:

“Hükümet ortağı bir partinin yetkili organlarında görev yapan bir kadının, haksız ve hukuksuz yere tutuklanmasını, Kıbrıs’ın Kuzeyinde demokrasi, barış ve emek mücadelesi veren, aydınları, gazetecileri, sendikacıları ve farklı düşünen tüm toplumsal kesimleri faşizan yöntemlerle susturma ve baskı altına alma tehditi olarak algılıyoruz.”

Felek, bu ülkede demokrasinin, barışın ve emeğin en yüce erdemler olduğuna inanan insanlar olarak, kitapların ve düşüncenin suç sayılmasına karşı seslerini ve mücadelelerini yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.

