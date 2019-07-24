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DEV-İŞ: “Protokol Kıbrıs Türklerine bir dayatmadır”

DEV-İŞ: “Protokol Kıbrıs Türklerine bir dayatmadır”

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
DEV-İŞ: “Protokol Kıbrıs Türklerine bir dayatmadır”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Türkiye’yle imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü “dayatma” olarak niteledi.

Dev-İş, “protokolün, ekonominin gelişmesini ve sürdürülebilir olmasını hedeflemeden çok, sendikaları, toplu iş sözleşmelerini, emekçilerin haklarını yok etmeyi, kamu mallarının peşkeş çekilerek özelleştirilmesini, kooperatiflerin yok edilmesini, belediyelerin kapatılmasını öngördüğünü” savundu.

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ve ekinde yer alan “2019 Eylem Planının” yangından mal kaçırırcasına, kamuoyu bilgilendirilmeden, tartışılmadan, kapalı kapılar ardında imzalandığını öne sürdü.

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Bu protokolün Kıbrıs Türklerine bir dayatma olduğunu savunan Felek, şu iddialarını ortaya koydu:

“Bu paket uygulamaya konulduğu an Kıbrıs Türk halkı yok oluşa sürüklenecek. Emekçilerin Hayat Pahalılığı hakkı dahi ortadan kaldırarak emekçiler fakirleşecek, yoksullaşacak. Toplu İş Sözleşmesi ile kazanılmış haklar Maliye Bakanlığının onayına sunulacak. Süresi bitmiş TİS’lerine, sıfırdan başlanmak durumunda kalınacak. Göç Yasası altında istihdam edilen çalışanların Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan hakları ortadan kaldırılacak. Kısacası sendikalar işlevsiz bırakılarak Toplu İş Sözleşmesi düzeni ortadan kaldırılacak.

Bütün bu uygulamalar Anayasamıza, KKTC Meclisince onaylanan ILO Sözleşmelerine, İş Yasasına ve Grev Referandum ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasına aykırıdır.

DEV-İŞ emekçilerin haklarının budanmasına karşı bugüne kadar ilkesel ve sınıf temelli mücadelesini tüm emekçi katmanlarla birlikte yükselterek devam edecektir. Asimilasyon ve entegrasyon politikalarına karşı çıkarak, Kıbrıs Türk toplumunun insanca bir hayat yaşaması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetme ve Federal Birleşik Kıbrıs’ta onurlu yerini alması için tüm halkımızı bu onurlu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.”

Son Güncelleme: 24.07.2019 15:41
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