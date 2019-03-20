Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104443
ALTIN
229.608
DOLAR
5.4771
STERLİN
7.2515
EURO
6.2180
Denktaş: "Nakit akışı başlıyor"
DENKTAŞ: "NAKİT AKIŞI BAŞLIYOR"
Tatar: “Bu elektrik zamları normal değil”
TATAR: “BU ELEKTRİK ZAMLARI NORMAL...
53 gram uyuşturucu soruşturması
53 GRAM UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
Karadağ'a 15 ay hapis cezası
KARADAĞ'A 15 AY HAPİS CEZASI
banner306

DEV-İŞ: “Onur Kurulu üyemiz Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi bizleri onurlandırmıştır”

DEV-İŞ: “Onur Kurulu üyemiz Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi bizleri onurlandırmıştır”

20 Mart 2019 Çarşamba 09:27
DEV-İŞ: “Onur Kurulu üyemiz Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi bizleri onurlandırmıştır”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), federasyonun onur kurulu üyesi, Yenidüzen gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın, 2019 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinin kendilerini onurlandırdığını bildirdi.

DEV-İŞ yazılı açıklamasında, Sevgül Uludağ’ın kayıplar gibi insani ve son derece hassas bir konuda çok büyük emek vererek ister Kıbrıslı Türk, ister Kıbrıslı Rum olsun, tüm kayıpların gömü yerlerinin bulunması için her iki toplumdan okurlarıyla birlikte büyük mücadele verdiğini, hiç anlatılmamış olan öykülerinin her iki toplumda Yenidüzen ve Politis’te’te kaleme alarak bu konuda her iki toplumda karşılıklı anlayış geliştirilmesine katkıda bulunduğunu ve tüm ölüm tehditlerine rağmen, gerçeğin ortaya çıkarılmasından yıldığını kaydetti. Açıklamada şöyle denildi:

“Sevgül Uludağ, tüm bunları herhangi bir ‘proje’nin parçası olmaksızın, tümüyle insani ve gönüllü olarak gerçekleştirmiş, her iki toplumdan ‘kayıp’ yakınlarını bir araya getirerek, ‘Birlikte Başarabiliriz’ adlı iki toplumlu kayıp yakınları ve savaş mağdurları örgütünü kurmalarına öncülük etmiştir.

Sevgül Uludağ, tüm bu çabaları nedeniyle Uluslararası Gazetecilikte Cesaret Ödülü, Avrupa Parlamentosu Avrupa Yurttaşlık Ödülü, Sınır Tanımayan Gazeteciler Basın Özgürlüğü gibi çok sayıda uluslararası ve Kıbrıs’tan çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Sevgül Uludağ, yalnızca bir araştırmacı gazeteci olarak değil, bir barış aktivisti olarak da son 40 yıldır mücadelesini sürdürmekte ve bu süreçte DEV-İŞ Kadın Bürosu’na öncülük ederek, PEO Kadın Bürosu ve Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikaların kadın bürolarıyla birlikte çeşitli iki toplumlu barış etkinliklerinde aktif rol oynamaktadır… İki toplumlu “Hands Across the Divide” (Sınırı Aşan Eller) kadın örgütünün de kurucuları arasında olup, Kıbrıs’ta tüm toplumlardan kadınların bir araya getirilmesinde hayatı boyunca öncülük yapmıştır.

Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinden hem federasyonumuz, hem de Kıbrıs’taki toplumlarımız gurur duymaktadır. Her iki toplumun büyük takdirini kazanan Sevgül Uludağ’ın çabalarını ve vermiş olduğu emeği selamlıyoruz.”

 

Son Güncelleme: 20.03.2019 12:38
Anahtar Kelimeler:
Deviş Sevgül Uludağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daüper-sen Yeni Zelanda’da İki Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı
Daüper-sen Yeni Zelanda’da İki Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı
LTB Halk Sağlığı Şubesi 92 işyerini denetledi
LTB Halk Sağlığı Şubesi 92 işyerini denetledi
Girne'de ev yangını
Girne'de ev yangını
Yangın
Yangın
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Donör Hikmet Uslu, Hollanda’daki hastaya umut oldu
Donör Hikmet Uslu, Hollanda’daki hastaya umut oldu
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı
Meral Akıncı, herkesi topluma hizmet projelerine katkıda bulunmaya davet etti
Meral Akıncı, herkesi topluma hizmet projelerine katkıda bulunmaya davet etti
“Engellilerde diş hekimliği uygulamaları” konulu seminer bu akşam
“Engellilerde diş hekimliği uygulamaları” konulu seminer bu akşam
Denktaş: "Nakit akışı başlıyor"
Denktaş: "Nakit akışı başlıyor"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim