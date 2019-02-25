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Dev-iş: “İş kazaları özelde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi sistemiyle önlenebilir”

Dev-iş: “İş kazaları özelde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi sistemiyle önlenebilir”

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:48
Dev-iş: “İş kazaları özelde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi sistemiyle önlenebilir”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), iş cinayetlerinin ve kazalarının, özel sektörde çalışanların sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılması ve sektörel bazda toplu iş sözleşmesi sistemine geçilmesiyle önlenebileceğini kaydetti.

Hiçbir şeyin insan hayatından daha değerli olmadığını vurgulayan Dev-İş, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkının en temel insan haklarından biri olduğunu hatırlattı.

Dev-İş, son yıllarda bütün dünyada ve ülkede uygulanmaya çalışılan neoliberal politikaların dayattığı sendikasız, güvencesiz, kuralsız, taşeron, denetimsiz ve uzun çalışma sürelerinin iş cinayetlerinin asıl ve temel nedeni olduğunu belirtti.

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek yazılı açıklamasında, “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu yasaya bağlı tüzüklerin uygulanmamasının, Çalışma Bakanlığı’nın yasa ve tüzük hükümlerinin açık ve net olmasına rağmen, denetim görevlerinin yeterli düzeyde yerine getirilmemesinin iş kazalarına ve cinayetlerine davetiye çıkarttığı” görüşünü bildirdi.

Felek, Gönyeli’de yapımı devam eden otel inşaatında çalışan 29 yaşındaki Beyazit Temiz isimli emekçinin “iş cinayeti” neticesinde yaşamını kaybettiğini anımsatarak, işçinin cansız bedeni olay yerinden kaldırılmadan inşaata devam edilmesinin başta işverenin ve yetkililerin insanlık ayıbı olduğunu belirtti.

Dev-İş Genel Başkanı Felek, Beyazit Temiz’e Tanrı’dan rahmet, yaslı ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

“2009-2017 ARASINDA 1908 İŞ KAZASI, 51 ÖLÜ, 1861 YARALI… 2018’DE 10, 2019’DA 3 ÖLÜ…”

2009-2017 yılları arası 1908 iş kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 1861 emekçinin yaralandığını, 51 emekçi ise hayatını kaybettiğini belirten Felek, 2018’de ise iş cinayetlerinden hayatını kaybedenlerin sayısının 10 olduğunu, bu rakamların Çalışma Dairesi ve Polis teşkilatı tarafından kayıt altına alınan rakamlar olduğunu kaydetti. Felek, üstü örtülen, resmi mercilere bildirilmeyen iş kazalarının da küçümsenmeyecek rakamlarda olduğunu savundu.

“2019’DA 3 EMEKÇİ TOPRAĞA VERİLDİ”

Felek, 2019 yılının ilk iki ayında 3 emekçinin toprağa verildiğini, işçi sağlığı ve güvenliği konusu üzerinde ısrarla durmalarının amacının, işçilerin hayatlarını kazanmaya çalışırken, canından olmamaları, bir tek işçinin dahi çalışırken yaralanmaması olduğunu belirtti.

Felek, “Çünkü işçiler de insandır. Dili, dini, ırkı, ülkesi, cinsiyeti ne olursa olsun bu ülkenin çalışma yasaları tüm emekçiler için geçerlidir. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkının en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulamak isteriz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 25.02.2019 15:51
Anahtar Kelimeler:
Dev Iş Kktc
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