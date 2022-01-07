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Dev-iş ile Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel İş Sendikası ile Boğaz Endüstri Madencilik LTD. (BEM) arasında 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan DEV-İŞ ‘in bu yılki ilk Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

07 Ocak 2022 Cuma 10:15
Dev-iş ile Boğaz Endüstri Madencilik Ltd. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

BEM LTD. Genel Müdürü Erhan Bolkan yaptığı açıklamada “ Bugün imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanların haklarını korumanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erhan Bolkan, sendika ile uyum içinde çalışma yaptıklarını belirtti.”

Devrimci Genel-İş Başkanı Ömer Naşit yaptığı açıklamada şunları söyledi.

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1994 den beri DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş sendikasında örgütlü Boğaz Endüstri Madencilik LTD. Çimento üretimi alanında faaliyet yürütürken, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda ülkede bir çok ilke imza atmış ülkemiz içinde örnek gösterilecek özel kurumlarımızdandır. İskele Bölgesinde çok önemli bir ekonomik değer olan BEM LTD’de Toplu İş Sözleşmesini yenilemenin gururunu yaşıyoruz.”

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Son Güncelleme: 07.01.2022 10:28
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