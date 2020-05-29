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Dev-İş, Girne Belediyesi’ndeki grevin çarpıtıldığını iddia etti

Dev-İş Federasyonu, Girne Belediyesi’nde önceki gün yapılan 2 saatlik uyarı grevinin Girne Belediye Başkanı Nida Güngördü’nün açıklamalarıyla çarpıtıldığını iddia etti.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:08
Dev-İş, Girne Belediyesi’ndeki grevin çarpıtıldığını iddia etti
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Dev-İş Federasyonu, Girne Belediyesi’nde önceki gün yapılan 2 saatlik uyarı grevinin Girne Belediye Başkanı Nida Güngördü’nün açıklamalarıyla çarpıtıldığını iddia etti.
Dev-İş Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada, Güngördü’nün, Dev-İş’i, pandemi döneminde bayramlık için grev yapmakla suçlamasının, yapılan eylemi siyasi ve art niyetli olarak nitelemesinin tamamen gündem değiştirip esas sorunu görünmez kılmak amaçlı olduğunu savundu.
Aşam, söz konusu suçlamaları normal işveren refleksi olarak karşıladıklarını ancak esas sorunun tekrar altını çizerek, sendikaya karşı yapılan suçlamalara cevap vermek gerektiğini ifade etti.
Aşam’ın açıklaması şöyle:
“Belediyeler Yasası doğrultusunda kısa süreli ve geçici işler için taşeron kullanmak kapsam dahilinde kabul edilmekle birlikte, Belediye Personel Yasası ile de belediyelerin esas ve sürekli işlerinin yaptırılamayacağının altı açıkça çizilmektedir. Girne Belediyesinde BEL-PAZ adında yüzde 99 Girne Belediyesi ve yüzde 1 Belediyeler Birliği ortaklığındaki taşeron şirket, eylem günü de basın açıklamamızda açıkça belirttiğimiz gibi, ilk kez Sümer Aygın başkanlık döneminde kurulmuştur. Sınıfsal ilkelerimiz doğrultusunda tıpkı bugün olduğu gibi bu sömürü düzenine karşı mücadele verdik. Eylem yaptık grev yaptık, hukuksal mücadele başlattık. Sömürüyü bitiremesek de sömürülen taşeron emekçilerin çoğunluğunu belediyenin asli kadrosuna ve TİS kapsamına alarak kontrol altına alabildik. Kadro sayısının üzerindeki BEL-PAZ emekçilerini üye yapmaya başladık ancak yapılan baskılarla istifa ettirildiler. O dönemde yapılanların bire bir şahidi de yine o dönem belediye müdürü ve sendika üyemiz olan Sn. Nidai Güngördü’dür. 6 yıl önce Sn. Güngördü, adaylığı döneminde o gün kendisinin de sömürü düzeni dediği bu yapıyı, başkan olması durumunda, sömürülen emekçileri asli kadrolara alarak bu yapıyı sonlandıracağını söyleyen de yine Sn. Başkandır.”

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Gelinen noktada, taşeron emekçi sayısının kadrolu emekçi sayısını aştığını belirten Aşam, insanların çaresizlikleri ve umutları kullanılarak, sömürü düzeninin acımasızca devam ettirildiğini. Aşan, taşeron emekçilerin, yasalara aykırı olmasına rağmen bugün belediyenin tüm asli ve sürekli işlerinde de kullanılarak bu sayede sendikal örgütlülüğün silikleştirilmeye çalışıldığını iddia etti.
Sendika ve emekçilerin mücadelesini itibarsızlaştırmak amacıyla pandemi döneminde bayramlık kavgası verildiği suçlamasının mesnetsizdir olduğunu kaydeden Aşam, bütçe olanakları adil paylaşılmadığı takdirde hakların sorgulanmasının da kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Aşam, şöyle devam etti:
“Ne sendika ne de emekçiler yüzde 25 maaş kesintilerine hiçbir itirazda bulunmayıp dayanışma örneği göstermiş, virüsün en tehlikeli safhalarında ailelerinin ve kendi sağlıklarını riske atarak özveri ile çalışmışlardır. Federasyonumuzun hiçbir siyasi partiye veya figüre yaranma gibi bir derdi olmamıştır. Kuruluşumuzdan bugüne 44 yıldır DEV-İŞ olarak mücadelemiz emek sömürüsüne karşı emeğin değerinin yükseltilmesidir. Başkanın kim veya hangi siyasi partiden olacağı bizleri zerre ilgilendirmez. Girne için yapılanlarında yapılmayanların da takdirini ilçe Girneliler yapar. Bizi ilgilendiren tek şey emekçilerin haklarıdır”
 

Son Güncelleme: 29.05.2020 14:22
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