DEV-İŞ: “Enflasyon yüzde 15 iken yüzde 2 katkı artışı belediyelerin hizmet sunmasını imkansız hale getirecektir”

Dev-İş Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan dönemin olağanüstü koşullar olduğuna dikkat çekerek, 2020 yılının başından beri tüm dünyada ve ülkede baş gösteren Covid 19 salgınının ve buna ilaveten yaşanan ekonomik koşulların uzun süreden beri ülkeyi negatif etkilediğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirtti.
Aşam, salgın hastalıkla mücadelenin en önemli kurumlarından birinin de sağlık ve güvenlik kurum ve personelleri gibi ekonomik güçlüklerine rağmen maddi manevi aldıkları tedbirler ve zamanında yaptıkları müdahaleler çerçevesinde, bir yerde koruyucu hekimlik görevi de yapan yerel yönetimler ve çalışanları olduğuna vurgu yaptı.
Tüm bunların bilinmesine rağmen hükümetin “vurdumduymaz halinin” kabul edilemez olduğunu belirten Aşam, “Dev-İş olarak bu kabul edilemez durum karşısında, yerel yönetimlerden hizmete muhtaç tüm halkımız adına, örgütlü olduğumuz 10 belediye ve ülke belediyelerinin tüm paydaşları ile birlikte ortak bir zeminde buluşarak eylem birlikteliğini ve yeni mücadele hattı yaratılması için üzerimize düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.” ifadelerini kullandı.
Dev-İş Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan dönemin olağanüstü koşullar olduğuna dikkat çekerek, 2020 yılının başından beri tüm dünyada ve ülkede baş gösteren Covid 19 salgınının ve buna ilaveten yaşanan ekonomik koşulların uzun süreden beri ülkeyi negatif etkilediğinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirtti.