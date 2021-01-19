Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Yarını düşünen kim?
Yarını düşünen kim?
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
banner376

Dev-iş, Bes ve Hür-iş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacak

Belediyelerin katkı paylarının artırılması talebiyle eyleme gidilecek..

19 Ocak 2021 Salı 15:00
Dev-iş, Bes ve Hür-iş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacak
banner337
banner351

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş Federasyonu), belediyelerin katkı paylarında artış yapılması talebiyle, örgütlü oldukları belediyelerde perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. 
Ülkedeki koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde, belediye emekçilerinin toplu halde bir araya gelmemesinin kararlaştırıldığı; eylemin, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin katılımıyla, perşembe günü Meclis önünde yapılacağı duyuruldu.
Üç örgüt, koronavirüs (Covid-19) yerel vakalarındaki artışın, yerel yönetimler ve çalışanları üzerindeki maddi ve manevi yükü artırdığına, hükümetin belediyelere ek sorumluluklar yüklemeye çalıştığına, ancak belediyelerin katkı paylarının azaltılmak istenildiğine işaret ederek, belediyelerin bu şartlar altında salgına karşı etkin bir mücadele sürdürmesinin mümkün olmadığı belirtti. 
Dev-İş, BES ve Hür-İş Federasyonu, yerel yönetimlerin ve emekçilerinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için belediyelerin katkı paylarının artırması yönünde hükümete çağrıda bulundu. 
Dev-İş binasında saat 11.00’da düzenlenen basın toplantısında yapılan ortak açıklamada, salgınla mücadelenin en önemli kurumlarının sağlık, güvenlik ve belediye olduğuna işaret edilerek, “Ancak bu kurumların talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmayıp, yalnızca sorumluluk yüklenmektedir. Doktor, hemşire pandemi hastanesinin ihtiyaçları yalnızca partizan amaçlar için kullanılmaktadır.  Belediyeler ise kendi kaderlerine terk edilmişlerdir” denildi.
Salgının başından itibaren belediyeler ve belediye emekçilerinin salgına karşı yürütülen mücadelenin önemli unsuru oldukları ifade edilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

banner341
“Salgının ilk günlerinde hatırlanacağı gibi, belediyeler ekonomik olarak desteklenmek yerine, katkı paylarından yüzde 25 kesinti ile mücadeleye başlamışlardır. Bugün gelinen konakta ise bakış açısı değişmemiştir. Hükümet belediyelere gayri yasal olarak da olsa ek sorumluluklar yüklemeye çalışmakta ancak katkı paylarını da olabildiğince minimize etmeye çalışmaktadırlar. Bilinmelidir ki bu şartlar altında ne belediyelerin nede belediye emekçilerinin bu mücadelede etkin olmaları imkânsızdır.”
“Bu süreç, hem belediyeleri, hem de toplumu kaosa sürüklemekten başka bir şey değildir” denilen açıklama şöyle devam etti: 
“Belediyelerin bu çetin mücadelede etkin olabilmeleri için tıpkı hükümetin yeni yılın ilk ışıkları ile birlikte tüm harçlara yaptıkları enflasyon oranında zam gibi belediyelerin de en azından katkı payları bu oranda yükseltilmelidir. Bu zorlu mücadelede belediyelerin ve üyelerimiz olan emekçilerinin var olabilmeleri için bizler örgütlü olduğumuz belediyelerde DEV-İŞ, BES ve Hür-İş olarak bu anlamdaki var olma mücadelemizi bir araya gelerek başlatmış bulunmaktayız.”
Açıklamada, üç örgütün, bütçe görüşmelerinin başlangıç günü olan 21 Ocak Perşembe örgütlü oldukları tüm belediyelerde, bir günlük iş bırakma eylemi yapacağı, ancak ülkedeki salgının göz önünde bulundurularak, söz konusu eylemin, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin katılımıyla, Meclis önünde gerçekleştirileceği kaydedildi.

 

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2021 15:46
Anahtar Kelimeler:
1 Günlük Iş Bırakma EylemiBelediyelerHürişDeviş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başı boş pitbul ve kurt köpekleri dehşet saçtı
Başı boş pitbul ve kurt köpekleri dehşet saçtı
Esenyel: “Kuzey Kıbrıs turizmi için kırmızı alarm”
Esenyel: “Kuzey Kıbrıs turizmi için kırmızı alarm”
Öztürkler, YKS takvimi hakkında açıklama yaptı
Öztürkler, YKS takvimi hakkında açıklama yaptı
9 üreticiye 180 küçükbaş hayvan dağıtıldı
9 üreticiye 180 küçükbaş hayvan dağıtıldı
Erhürman, güvene dayalı bir kriz yönetimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi
Erhürman, güvene dayalı bir kriz yönetimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi
Lefkoşa’da yarın iki cadde trafiğe kapatılacak
Lefkoşa’da yarın iki cadde trafiğe kapatılacak
Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik kampanyaları başlattı
Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik kampanyaları başlattı
Polis Basın Subaylığı'nın 19 Ocak 2021 tarihli bülteni
Polis Basın Subaylığı'nın 19 Ocak 2021 tarihli bülteni
Belediyeler Birliği’nden Genel Kurul çağrısı
Belediyeler Birliği’nden Genel Kurul çağrısı
Sennaroğlu, Meclis personeli ile biraraya geldi
Sennaroğlu, Meclis personeli ile biraraya geldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim