Dev-İş, belediyelere yapılan devlet katkısının en az hayat pahalılığı oranında artırması talebini yineledi.

Belediyelerde örgütlü DEV-İŞ, BES, HÜR-İŞ, MTG-İŞ imzasıyla yapılan açıklamada, belediyelerdeki sorunların devam ettiği belirtilerek, Belediyeler Yasası mecliste kadük olmuş bir şekilde beklerken, Covid-19 dönemi ile ilgili devletten söz verilen Pandemi destek ödeneğinin de henüz ödenmediği belirtildi.

Açıklamanın devamı şöyle;

“Bu sorunlar devam ederken, bugün 2021 yılı enflasyonu %46.09 olarak açıklanmıştır. Yılın ikinci ayında ve Ocak ayı sonunda Belediye emekçilerine yansıyacak artış ise %37.26 olarak görünmektedir. Ocak-Haziran ayları ise devletin öngördüğü 6 aylık enflasyon oranı %12’dir.



Oysa ki bu yıl için Belediyelere verilecek devlet katkısı artış oranı ise %26’dır. Bu koşullar altında yeni devlet katkısının birçok belediyede maaşlara yetmeyeceği ortaya çıkmaktadır.Bu konuda Belediyeler Birliği başta olmak üzere tüm paydaşları ve hangi partiden olduğundan bağımsız tüm belediye başkanlarını ses vermeye çağırıyoruz. Ülkede yaşanan reel enflasyon ve pahalılık karşısında ezilen çalışanların haklarından taviz vermeyeceğimizi şimdiden tüm kamuoyuna ve muhataplarımıza duyururuz”