banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin...
Akaryakıt ucuzlayacak!
Akaryakıt ucuzlayacak!
Asgari ücret için ilk toplantı bugün
Gözler asgari ücret toplantısında
Başını yastığa koyan kendini vekil görüyor…
Başını yastığa koyan kendini vekil...
banner405

Destici, KKTC’nin tanınması için önce birlik olunması gerektiğini söyledi

22 Aralık 2021 Çarşamba 14:30
Destici, KKTC’nin tanınması için önce birlik olunması gerektiğini söyledi

Türkiye’den Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC’nin tanıtılabilmesi için tanınma tutumunun tüm toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Destici, 3 günlük KKTC ziyaretinin sonunda Lefkoşa Pasha Otel’de basın toplantısı düzenledi. Destici, özellikle Millî Mücadele ve Şehitler Haftası’nda KKTC’de olmak istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm bulunması politikası konusunda Türkiye ile işbirliği içerisinde kararlı duruş sergilediğini kaydeden Destici, muhalefetin bir kesiminden mesnetsiz ve gayri edebi açıklamalar yapılmasına rağmen kararlı duruşun korunduğunu ifade etti.

Destici, Ocak 2022’de yer alacak seçimlerde de Türkiye ile uyum içerisinde çalışabilecek bir hükümetin geleceğine inandıklarını söyledi.

Federal bir çözümden yana olanlara “şaşırdığını” kaydeden Destici, yaşanan zulümlere ve acılara rağmen birlikte yaşamaktan bahsedilmesine anlam veremediğini ifade etti. Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak gördüğüne inandığını ifade eden Destici, Batı Trakya’da Yunanistan’ın azınlıklara karşı muamelesi sonucu Türk kalmadığını anlattı.

KKTC’nin tanınması konusuna da değinen Destici, Kıbrıslı Türklerin önce birlik olması gerektiğini söyledi. Destici, bu duruş tüm topluma yayılmadığı zaman masada güçlü durulamadığını ve bu durumun görüşmelere “sizin halkın yarısı federal çözüm istiyor” şeklinde yansıdığını kaydetti.

“KTBK, HAK VE MENFAATLERİ KORUMA AÇISINDAN ÖNEMLİ” 

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı da ziyaret ettiklerini ifade eden Destici, KTBK’nın Kuzey Kıbrıs’ta bulunmasının Türk varlığının adadaki devamlığı, KKTC ile Türkiye’nin bölgedeki hak ve menfaattarının koruma açısından önemli olduğunu ifade etti.

banner341
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA GÖZLEMCİ ÜYE YAPILMALI

KKTC’nin her zaman daha çok desteklenmesi ve bağımsızlığının tanınmasını istediklerini belirten Destici, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci statüsünde yer almasına da her zaman destek verdiklerini belirtti.

MARAŞ ZİYARETİ

Kapalı Maraş konusuna da değinen Destici, Kapalı Maraş’ın büyük bir bölümünün vakıflara ait olduğu tezin çok güçlü bir tez olduğunu ve KKTC’nin er geç bu konuda haklı olduğunun kabul edileceğine inandığını kaydetti.

EKONOMİK KRİZ

Türk Lirası’nda yaşanan dalgalanmalara da değinen Destici, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’yle yaşanan anlaşmazlıkların Türkiye’yi olumsuz etkilediğini ve bunun da TL’nin değer kaybetmesinde etkili olduğunu söyledi.

Türkiye’de hükümetin geçmekte olduğu yeni ekonomik modelle çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını ifade eden Destici, 2022’de ithalat ile ihracat rakamlarının birbirini dengelemesini, turizmden gelecek gelirle cari açığın kapanıp, Türkiye’nin ekonomik istikrara kavuşmasını belirtti. Destici, bu olumlu gelişmelerin KKTC’de de vücut bulacağını ifade etti.

Mustafa Destici on binlerce şehidin verildiği Sarıkamış Harekatı’nın yıldönümünde şehitlere rahmet diledi.

banner360
Son Güncelleme: 22.12.2021 15:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Oğuz: “Aralık ayı maaşları gelecek hafta, 13. Maaşlar Ocak ayında ödenecek”
Oğuz: “Aralık ayı maaşları gelecek hafta, 13. Maaşlar Ocak ayında ödenecek”
Amcaoğlu “Öğrencilerimiz GCE – A Level sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girmeye devam edecek”
Amcaoğlu “Öğrencilerimiz GCE – A Level sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girmeye devam edecek”
Ataoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi
Ataoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi
UBP’ye katılanlara parti rozetini Sucuoğlu taktı
UBP’ye katılanlara parti rozetini Sucuoğlu taktı
Özersay: “Tarımda dışa bağımlılık yerine, yerli ve verimli üretimi artırmalıyız”
Özersay: “Tarımda dışa bağımlılık yerine, yerli ve verimli üretimi artırmalıyız”
Mağusa’nın incisi İncir Altında mutluluk
Mağusa’nın incisi İncir Altında mutluluk
Ada Kart Hepi Student öğrencilerin kullanımına sunuldu
Ada Kart Hepi Student öğrencilerin kullanımına sunuldu
Park içerisinde kız arkadaşını darp etti, cebinden uyuşturucu çıktı
Park içerisinde kız arkadaşını darp etti, cebinden uyuşturucu çıktı
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Başbakanlık önünde eylem yaptı
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Başbakanlık önünde eylem yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim